Hillsborough週末連續發生三宗入屋盜竊案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島Hillsborough週末連續發生三宗入屋盜竊案,其中兩宗應是同一夥人所為,警方尚未逮捕任何涉案嫌犯,呼籲知情民眾向警方提供案件線索。

Hillsborough警方資料顯示,第一宗入屋盜竊案發生在星期六夜晚9點半到10點之間,地點位於城市的西邊Barbara Way 300號路段,警方在9點35分接到火警警報,抵達現場後發現房子後面的窗戶被打爛,一間臥室被洗劫一空,有物品被拿走。

警方從監控錄影發現有三名嫌犯,駕駛一輛疑似馬自達CX-5的小型SUV,犯案時沒有人在家。

第二宗發生在週日早上6點45分,地點在Darrell Road700號路段,報警居民說聽到一聲巨響,發現他家後面的窗戶被打爛,他於是大叫,警方認為他的叫聲嚇退了歹徒,因此沒讓盜賊得逞。

第三宗發生在週日上午10點半,地點是Marlborough Road 1100號路段,一名或多名歹徒打破住宅後面的兩扇窗戶進入屋內,但在打開櫥櫃門時觸發了感器警報器,因此歹徒也未能偷走任何東西。

監控錄影顯示,該名歹徒疑似駕駛一輛2000年款的紫色豐田Corolla轎車,而且排氣聲音很大。

警方表示,住宅安裝感應報警系統有助於減少財物損失,同時也呼籲案發附近有監控錄影的居民分別查看錄影,若有任何嫌犯及涉案車輛信息,可致電Hillsborough警方(650) 375-7470。

