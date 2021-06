【KTSF】

想不想一邊打機一邊賺錢?現在有機會了。

互聯網服務供應商希望知道打機時,自己打抑或朋友一起打表現會較好,有興趣的人只要和朋友一起打機21小時,然後分享自己的打機經驗,就有機會參加抽獎。

頭獎有兩個名額,除了現金2千元外,還可以得到禮物袋,獲得任天堂Nintendo的Switch Lite遊戲機、遊戲機附件、遊戲和零食。

有興趣的人可以,在Frontierbundles網站上報名,截止日期是6月18日。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.frontierbundles.com/play-video-games-with-friends-get-paid

