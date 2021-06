【有線新聞】

佛羅里達州有音樂會發生槍擊案,至少2死20多傷,警方正追緝3名槍手。

邁阿密一處表演場地,周日凌晨舉行音樂會,其間一架白色越野車停泊會場附近,3人持槍下車,向人群亂槍掃射,相信有多名活動贊助人亦在場。

警方認為槍擊有針對性,形容兇徒冷血,會將他們繩之於法。

