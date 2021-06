郵輪獲准在3港口接客 戲院容許已接種疫苗觀眾免戴口罩

【KTSF 馮政浩報導】

隨著新冠肺炎疫情有放緩跡象,疾控中心(CDC)批准郵輪部分運作可以在三個港口接載乘客,而一些戲院容許已經接種疫苗的觀眾可以不戴口罩。

郵輪公司Carnival獲得當局開綠燈,很快就可以在美國接載旅客開航。

疾控中心批准Carnival的部分計劃,可以在德州和佛羅里達州的三個基地港口恢復運作,這三個港口是邁阿密港、Galveston港以及Port Canaveral。

他們的港務局都同意加強公共衛生和運作資源,支持郵輪公司營運,而疾控中心對郵輪開始試航,或招待收費旅客之前訂立一些指引。

Carnival說,現在距離遊客恢復海上旅程又走近一步,Carnival計劃在7月開始將三艘遊輪投入服務,但未知是志願者試航還是全面服務。

而在美國的陸上活動,一些限制陸續解除,主要的戲院連鎖集團宣布取消口罩要求。

AMC、Regal和Cinemark宣布,完全接種疫苗的顧客在戲院無須再戴口罩。

至於其他人士,戲院強烈鼓勵戴口罩,但可以在飲食的時候除下。

戲院引用疾控中心的最新指引放寬口罩要求,不過他們也表明會遵守州或地方政府的更嚴厲條例。

戲院會繼續執行其它新冠肺炎衛生安全措施,包括減少人數和加強清潔程序,而戲院的員工就全部會戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。