中國宣布全面開放三孩政策

中國內地再度放寬生育政策,一對夫婦可以生育三名子女,但有內地學者認為,措施對刺激生育作用有限,而房屋、教育政策將要作出調整。

中共中央總書記習近平主持中共中央政治局會議,討論內地應對老齡化的人口政策。會議指出要進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,以應對人口老齡化程度加深,改善人口結構及人力資源優勢。

內地自1979年以來實行計劃生育,每個家庭只可生一名子女。隨著人口老化,2011年開始實施二胎政策,即夫妻雙方若均為獨生子女,就可以生育兩名子女。到2015年便全面放開二胎政策,取消了對父母獨生子女的限制。

但分析指,內地消費水平大幅上漲,民眾依然不願意生育,開放三孩的效果成疑。

南方民間智庫副主席彭澎表示:「現在還不敢肯定這會帶來多大的生育率或者生育量,畢竟二孩的開放一開始是沒有出現太大的井噴效應,因為二孩大家是從一個到兩個,可以防止獨生子女。兩個到三個大家都覺得差不太多,所以三孩比二孩可能它的效果會有一定的衰減。」

當局要求各級政府要完善生育假與生育保險制度,加強稅收、住房等支持政策,促進人口長期均衡發展。而專家就認為,大量現行政策將會在三孩開放後做出調整。

南方民間智庫副主席彭澎表示:「生三孩就意味著前期的一些政策要做調整,相配套的比如說我們對於房產的限購,更會有某種程度的鬆動。城市規劃和建設當中,首先是房屋建設要調整,學校和醫院的建設可能要作出重新的考慮。」

政策宣布後,在內地引發討論。民眾紛紛苦笑稱,一對獨生子女夫妻要照顧四個老人,還要養育三個子女,上班更要「996」,嘲笑當代年輕人必定短命。認為政府應該推出相應的配套措施,控制各種消費漲幅,降低教育、住房等開支,提升收入水平,減輕生活的壓力,年輕人才會選擇生育。而新華社微博也曾一度關閉評論區,而供民眾對於生育慾望的投票也已被刪除。

