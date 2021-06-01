剛從台灣回灣區人士談台灣抗疫現況（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

台灣疫情持續蔓延，不少人還在台灣的灣區民眾近日陸續返美避疫，本台訪問了剛從台灣回到灣區的人士，來聽聽他對台灣現況的第一手觀察。

灣區退休財經教授陳溢茂，原本要在台灣待到6月初，不過受到疫情的影響，周四在桃園機場搭乘華航班機提早回到灣區。

陳溢茂說：「我的（回美）航班被取消掉了，那他幫我延後，但是我直接就提前回來，（所以是你要求提前？）對對對，因為現在等於是三級的封鎖（警戒），很多事情都不能做，連高爾夫球場練習場都關了，全部關了。」

在台灣第三級警戒下出國，跟過去比較起來有何不同呢？

陳溢茂說：「同樣的過程，就是說出關、過關都一樣，比較麻煩的就是那個核酸檢測，因為現在太多人要做核酸檢測，你到醫院去做核酸檢測的話，要排隊，要等很多的時間，這是最大的麻煩。」

陳溢茂離開台灣前為了做核酸檢測，等了兩個多小時，不過從台灣桃園機場出境，因為旅客少，出關過程就非常快。

至於回到美國之後，陳溢茂說：「那你從台灣回到美國，美國的海關有跟你說，要隔離或甚麼嗎？沒有，沒有說，出關的時候，完全就是沒有，連核酸檢測的證明他連看都沒看，但是這個在報到的時候，在航空公司要報到的時候，他已經要求核酸檢查的證明。」

他在台灣就住在疫情最嚴重，也是案例最多的新北市，分享了第一手的觀察。

陳溢茂說：「我想當然是非常擔心，擔心，但是有好處也有壞處，擔心的話變成是有一點恐慌，恐慌就是大家爭著到市場去買菜，尤其是傳統市場，就個是變成另外一個破口，因為太多人在市場的話，尤其傳統市場太擠的話，這個真的很容易傳染，這是一個破口，但是好處就是大家非常的警覺，非常的自主，都在自主的隔離，就是說三級的防疫隔離的話，沒有限制說你人身的自由，行動的自由，當然說很多的場所都關掉了，包括風景區，很多風景區關掉了，大家很自主的自我隔離。」

陳溢茂在疫情期間，因為有事必須灣區和台灣兩邊跑，先前已經在美國打過疫苗，他剛好都經歷了灣區去年3月中的居家令，以及台灣當前的第三級警戒，他比較兩者的不同。

陳溢茂說：「美國去年最開始的封鎖開始的話，那個時候等於是不准你到外面去走路，那等於是台灣相當四級的封鎖，而且辦公室、辦公場所都關掉，所以這是四級的封鎖，台灣四級還不到，台灣是三級封鎖，辦公室大家還是開著，大家還是去辦公，辦公之餘的話，大家留在家裡，這等於是自主的隔離。」

陳溢茂認為，台灣民眾警覺性高，自我隔離意識強，這次的疫情傳播應該能受到控制，不過他也坦言短期內不會再去台灣。

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