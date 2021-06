剛從台灣回灣區人士談台灣抗疫現況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣疫情持續蔓延,不少人還在台灣的灣區民眾近日陸續返美避疫,本台訪問了剛從台灣回到灣區的人士,來聽聽他對台灣現況的第一手觀察。

灣區退休財經教授陳溢茂,原本要在台灣待到6月初,不過受到疫情的影響,周四在桃園機場搭乘華航班機提早回到灣區。

陳溢茂說:「我的(回美)航班被取消掉了,那他幫我延後,但是我直接就提前回來,(所以是你要求提前?)對對對,因為現在等於是三級的封鎖(警戒),很多事情都不能做,連高爾夫球場練習場都關了,全部關了。」

在台灣第三級警戒下出國,跟過去比較起來有何不同呢?

陳溢茂說:「同樣的過程,就是說出關、過關都一樣,比較麻煩的就是那個核酸檢測,因為現在太多人要做核酸檢測,你到醫院去做核酸檢測的話,要排隊,要等很多的時間,這是最大的麻煩。」

陳溢茂離開台灣前為了做核酸檢測,等了兩個多小時,不過從台灣桃園機場出境,因為旅客少,出關過程就非常快。

至於回到美國之後,陳溢茂說:「那你從台灣回到美國,美國的海關有跟你說,要隔離或甚麼嗎?沒有,沒有說,出關的時候,完全就是沒有,連核酸檢測的證明他連看都沒看,但是這個在報到的時候,在航空公司要報到的時候,他已經要求核酸檢查的證明。」

他在台灣就住在疫情最嚴重,也是案例最多的新北市,分享了第一手的觀察。

陳溢茂說:「我想當然是非常擔心,擔心,但是有好處也有壞處,擔心的話變成是有一點恐慌,恐慌就是大家爭著到市場去買菜,尤其是傳統市場,就個是變成另外一個破口,因為太多人在市場的話,尤其傳統市場太擠的話,這個真的很容易傳染,這是一個破口,但是好處就是大家非常的警覺,非常的自主,都在自主的隔離,就是說三級的防疫隔離的話,沒有限制說你人身的自由,行動的自由,當然說很多的場所都關掉了,包括風景區,很多風景區關掉了,大家很自主的自我隔離。」

陳溢茂在疫情期間,因為有事必須灣區和台灣兩邊跑,先前已經在美國打過疫苗,他剛好都經歷了灣區去年3月中的居家令,以及台灣當前的第三級警戒,他比較兩者的不同。

陳溢茂說:「美國去年最開始的封鎖開始的話,那個時候等於是不准你到外面去走路,那等於是台灣相當四級的封鎖,而且辦公室、辦公場所都關掉,所以這是四級的封鎖,台灣四級還不到,台灣是三級封鎖,辦公室大家還是開著,大家還是去辦公,辦公之餘的話,大家留在家裡,這等於是自主的隔離。」

陳溢茂認為,台灣民眾警覺性高,自我隔離意識強,這次的疫情傳播應該能受到控制,不過他也坦言短期內不會再去台灣。

