拜登向陣亡將士致敬 呼籲國民維護民主

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登在周一亡兵紀念日，除了向陣亡將士致敬之外，還呼籲民眾維護民主，為民主而奮鬥。

拜登聯同副總統賀錦麗，以及國防部長奧斯汀，周一在阿靈頓國家墓地向無名英雄紀念碑獻上花圈。

拜登感謝陣亡戰士的無私奉獻精神，也身同感受，因為他的兒子Beau Biden曾經在伊拉克服役，周日是Beau Biden逝世6週年紀念。

拜登說：「在亡兵紀念日，我經常懷念Beau。」

上星期國會未能通過設立一個由兩黨組成的獨立委員會，去調查1月6日國會大樓衝擊事件，許多共和黨人也繼續質疑2020年總統大選的結果，拜登就警告說，民主本身正受到破壞。

拜登說：「我們如何向陣亡將士致敬，將決定是否持續民主。」

拜登又說，在伊拉克和阿富汗戰爭中，共有超過7,036名軍人犧牲，這些陣亡將士為美國的理想和民主體制而戰。

拜登說：「我們必須感激他們的犧牲，保存美國的最好，也面對我們必須要做的，令國家更充實更自由和公平。」

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