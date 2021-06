拜登向陣亡將士致敬 呼籲國民維護民主

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登在周一亡兵紀念日,除了向陣亡將士致敬之外,還呼籲民眾維護民主,為民主而奮鬥。

拜登聯同副總統賀錦麗,以及國防部長奧斯汀,周一在阿靈頓國家墓地向無名英雄紀念碑獻上花圈。

拜登感謝陣亡戰士的無私奉獻精神,也身同感受,因為他的兒子Beau Biden曾經在伊拉克服役,周日是Beau Biden逝世6週年紀念。

拜登說:「在亡兵紀念日,我經常懷念Beau。」

上星期國會未能通過設立一個由兩黨組成的獨立委員會,去調查1月6日國會大樓衝擊事件,許多共和黨人也繼續質疑2020年總統大選的結果,拜登就警告說,民主本身正受到破壞。

拜登說:「我們如何向陣亡將士致敬,將決定是否持續民主。」

拜登又說,在伊拉克和阿富汗戰爭中,共有超過7,036名軍人犧牲,這些陣亡將士為美國的理想和民主體制而戰。

拜登說:「我們必須感激他們的犧牲,保存美國的最好,也面對我們必須要做的,令國家更充實更自由和公平。」

