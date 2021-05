影評：外星怪獸摧殘地球的驚悚片《寂靜之地2》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

被外星怪獸摧殘的世界,一個四口家庭如何求存?

在2018年推出的驚悚片《寂靜之地 A Quiet Place》,講述紐約州郊外一個家庭,面對來自外星的怪獸侵襲地球後,生存的故事。續集讓觀眾知道怪獸來到這社區的那一刻。人們如何知道怪獸雖然看不見,但是會殺害所有會發出聲音的生物。主人翁家庭現在只剩下母親和兩個孩子,還有一個新生嬰兒。因為家園被上集中的怪獸摧毀,現在必須找其他人幫忙。但是生存的人越來越少,這家庭在找尋可依靠的人這過程中,在一個鋼鐵工廠中發現一個家庭朋友。同樣失去家人的他,已經對人性失去希望。而有聽覺缺陷的Regan,卻從弟弟那裡知道外島有人活著,要到那裡去救他們。途中也再度遇到不善良人物居住的社區,和更多怪獸的威脅。

《寂靜之地2》原本在去年三月推出。疫情導致全美戲院關閉,這部應該在電影院中觀賞的影片。特別是在音響設計和特效方面取勝,需要等超過一年重回戲院。首部電影刻意吊觀眾胃口,遲遲不見怪物的廬山真面目。而續集則是在開頭,感受到怪物的殺傷力。前續片段中,已經十分精彩,下來看電影能否維持高水準。

導演John Krasinski 的續集,迫使這家庭離開長久的住家,也同樣擴展人物的世界。危險也就來自四面八方,更見到喪失人性的社區。劇中人性最強,和在惡劣環境中學習最快的,反而是姐弟兩個孩童,成了這部影片的主角。特別是有聽覺缺陷的Millicent Simmonds 更是影片的靈魂人物,終究再度取得觀眾鼓舞。在他們成功達到劇中目標之後,電影也突然結束。意味著更多情節,請耐心等候第三集的推出。

《寂靜之地2 A Quiet Place Part II》幕幕緊張、加快心跳。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.aquietplacemovie.com/

