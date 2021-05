VTA高層與地方官員紀念遇害9名員工（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣交通局(VTA)以及地方官員周四上午舉行記者會,紀念在周三槍擊事件中不幸身亡的9名員工,許多發言者情緒悲傷,數度哽咽。

在槍擊案發生第二天,VTA以及地方官員周四聚集在聖荷西,集體向在槍擊案中不幸喪生的9名VTA員工致敬和哀悼,發言者更情緒悲傷。

VTA董事會主席Glenn Hendricks說:「所有的家庭都很痛苦,但我們是來幫忙的,我們希望所有員工都知道,我們在一起哀悼,希望盡我們所能互相支持,如果今天或未來幾天你需要停下來,和同事談談,需要點時間安靜,就去做,無論你的情緒、痛苦、悲傷、憤怒、愛、問題,這些都是正常的。」

Santa Clara縣法醫官辦公室周三晚先後公佈9名死者名單,全部是男性,其中最後一名死者,49歲的Alex Fritch,是周三晚在醫院傷重不治,其他8名罹難者的年齡介於29歲到63歲,當中有的已在VTA工作超過20年。

VTA代理總經理Evelynn Tran說:「我在這些家庭的臉上看到巨大的痛苦,我聽到他們聽到消息時的哭聲,這是完全令人心痛的,我感到非常無助。」

曾跟多數死者共事過的部門主管Nauni Singh說,他們都有相同的一點,就是樂於助人,包括跟他在同一個辦公室工作的罹難者Paul Megia。

VTA輕軌交通負責人Nauni Singh說:「是的,我是那個不幸的主管,失去了我的VTA家庭成員,這還不足以證明我們正在經歷的痛苦,有時我的要求可能不合理,但Paul總是微笑接受,總是願意幫助他的員工,他們似乎有什麼需要,就會去找他。」

VTA表示,會繼續為有需要的員工提供心理輔導,也不要求他們立即回去上班,另外還有兩個機構已分別設立基金支持罹難者家庭。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我認為這給了我們所有人理由,相信我們可以一起在這條艱難的愈合道路上前進,並做我們必須做的一切,來支持我們那些失去親人或好朋友的同事。」

為配合警方繼續調查事件,VTA仍繼續暫停輕軌列車服務,在此期間,輕軌服務路線會改用巴士接送乘客。

