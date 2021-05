警方在VTA槍手家起出汽油彈槍械 大量子彈

【KTSF 江良慧報導】

南灣VTA維修場槍擊案調查工作進入第三天,執法人員在槍手Samuel Cassidy家裡,發現多罐汽油、汽油彈、12支槍和22,000發子彈,而Santa Clara縣警局拆彈組人員周五就在槍手家裡發現可疑物件,並且已經把物件引爆。

聖荷西警方和消防人員在下午通知媒體,他們已經安全引爆有關可疑物件,說物件屬於惰性、有電線的裝置,在屋內的閣樓發現,現場一帶沒有危險,執法人員會把槍手的家用木板圍封,而鄰居就可以重返家園。

根據本地7號台的報導,執法人員周五早上在槍手家裡發現汽油彈,他們的消息指汽油彈已經完成,但沒有爆炸,槍手在案發當天開槍前在自己家裡縱火。

消防人員到場時屋內沒有人,當局正調查這些汽油彈是否用作助燃。

另外,針對有媒體報導,槍手在案發當天本來要面對紀律聆訊,VTA交通局發表書面聲明否認有關說法,並表示當天槍手是應該正常上班。

而在周四,Santa Clara縣警局發放一段新的閉路電視片段,顯示事發後的情況,片段顯示槍手從維修場,他向多名同事開槍的一棟大樓,走向另一個範圍,他之後在該處再開槍殺死另外多人。

另外,執法部門透露,槍手長久以來都對僱主不滿,據報他曾經在2016年從菲律賓返美時,在機場被海關人員截查,因為他當時攜帶有關恐怖主義的書籍,另外又有一半筆記本,詳細列出他對工作場所的憎恨,當局還在調查槍手行凶的動機。

版權所有,不得轉載。