美國人何時要打加強針 隔多久要再打（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

美國目前已有1.3億人接種了至少一劑疫苗，接下來面對的問題是，何時要打加強針，以及隔多久要再打，是否好似預防流感一樣，每年要打一針。

隨著美國的新型肺炎接種率不斷升高，病例與染疫死亡個案大幅減少，社會開始關注未來是否有必要打加強針問題。

媒體指出，越來越多醫學專家相信，疫苗帶來的抗體效力會在一段時間後減弱或消退，到時必須要打加強針，但這段時間會是幾長就未有定論，因為醫學界知道，美國的Pfizer、Moderna、J&J疫苗安全有效，但效力能維持多久，則沒有足夠的數據，只能根據接種的幾個時間點、接種者的免疫細胞功能，和免疫系統狀況來做判斷。

比如一批參與臨床試驗的醫學人員，每週提供自身的數據與對照組比較，以作參考。

CDC疾病防控中心預期一年內要再打一針來提升人體抗疫能力，CDC目前已經開始規劃一年後的接種工作。

Pfizer的行政總監曾表示，最早一批接種疫苗的人，可能在今年9月便需要打加強針，但也有專家認為，在短期內沒有這個需要，他們指出，在第一階段臨床試驗中打針的人，免疫已有十個月，至今都安好，沒有出現所謂「突破性」的感染。

而美國知名的傳染病學專家Anthony Fauci醫生也表示，不確定是否需要打加強針，但有必要做好準備，以防萬一。

報導指，Fauci領導的國立過敏症與傳染病學院，打算研究加強版疫苗的溝針，此外何時要打加強針，也涉及病毒變種問題，以及藥廠的研究、生產和後援等因素。

Pfizer最近宣布正在試驗新型肺炎加強版疫苗，與另一種預防肺炎的疫苗混合。

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