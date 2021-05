美國人何時要打加強針 隔多久要再打（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國目前已有1.3億人接種了至少一劑疫苗,接下來面對的問題是,何時要打加強針,以及隔多久要再打,是否好似預防流感一樣,每年要打一針。

隨著美國的新型肺炎接種率不斷升高,病例與染疫死亡個案大幅減少,社會開始關注未來是否有必要打加強針問題。

媒體指出,越來越多醫學專家相信,疫苗帶來的抗體效力會在一段時間後減弱或消退,到時必須要打加強針,但這段時間會是幾長就未有定論,因為醫學界知道,美國的Pfizer、Moderna、J&J疫苗安全有效,但效力能維持多久,則沒有足夠的數據,只能根據接種的幾個時間點、接種者的免疫細胞功能,和免疫系統狀況來做判斷。

比如一批參與臨床試驗的醫學人員,每週提供自身的數據與對照組比較,以作參考。

CDC疾病防控中心預期一年內要再打一針來提升人體抗疫能力,CDC目前已經開始規劃一年後的接種工作。

Pfizer的行政總監曾表示,最早一批接種疫苗的人,可能在今年9月便需要打加強針,但也有專家認為,在短期內沒有這個需要,他們指出,在第一階段臨床試驗中打針的人,免疫已有十個月,至今都安好,沒有出現所謂「突破性」的感染。

而美國知名的傳染病學專家Anthony Fauci醫生也表示,不確定是否需要打加強針,但有必要做好準備,以防萬一。

報導指,Fauci領導的國立過敏症與傳染病學院,打算研究加強版疫苗的溝針,此外何時要打加強針,也涉及病毒變種問題,以及藥廠的研究、生產和後援等因素。

Pfizer最近宣布正在試驗新型肺炎加強版疫苗,與另一種預防肺炎的疫苗混合。

