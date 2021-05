研究指全球煙民數目創新高達11億

【有線新聞】

有研究發現,全球至少有11億名煙民,創新高,單在一年便有700多萬人死於吸煙引發的疾病,學者呼籲各地政府專注從年輕人入手,減低下一代吸煙率。

世界無煙日快到,這個世衛推動30多年的活動日宣揚不吸煙,不過多年來煙民人數不跌反升。最新研究發現,單在2019年全球有超過11億人吸煙,即是差不多每七人當中就有一個是煙民,合共消耗超過7萬億枝煙 。最多人吸煙的這10個國家佔全球煙民總數三分二,排首位的是中國,超過3.4億人吸煙,即每3名煙民就有一個來自中國。

研究指出這一年,有近770萬人因吸煙而死亡,多過整個香港的人口。分別有過百萬人死於冠心病、慢性阻塞性呼吸道肺病、肺癌以及中風這類與吸煙相關的疾病。在中國就有240萬人因吸煙致死,亦是1990年至2019年間死亡數字增幅最高的國家。

這份刊登在醫學期刊《刺針》的研究包含204個地方的吸煙情況,收集各地超過3600份全國性調查數據。

研究同時指出,近九成煙民是在25歲開始上癮,學者呼籲各地政府專注在這一段時期保護年輕人,不受尼古丁影響,減少下一代吸煙率。研究認為,煙稅仍是最有效減少吸煙率方法,同時呼籲要致力解決電子煙、調味香煙等吸引年輕人的煙草產品,亦鼓勵將禁止煙草廣告和宣傳擴展到網上媒體。

