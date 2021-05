舊金山警方拘捕3劫案疑犯 受害人全是亞裔長者（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕了3名搶劫案疑犯,他們分別涉及3宗搶劫案,全部受害人都是亞裔長者。

警方公布第一宗案件發生於本月14號下午約2時53分,一名68歲亞裔男子在日本城Geary大道夾Fillmore街一個巴士站等巴士時,一個男人行近受害人,並用手槍指嚇,要求受害人交出手錶。

匪徒捉住受害人,並推他落地要奪去他的手錶,受害人反抗,雙方發生糾纏,受害人手臂被抓傷,匪徒最終事敗坐車逃走。

當日下午5點多,警員在田德隆區發現賊車,車上沒有人,警方鎖定疑犯為24歲的Pete Vines,警方於本月21號下午,在田德隆區附近以企圖搶劫、虐待老人等罪名拘捕疑犯。

另一宗搶劫案發生在Hayes Valley,5月21號早上約9點,在Hickory夾Gough街,一名83歲的亞裔婆婆走路時有人從後行近,並企圖搶走她的手袋,受害人捉緊手袋,雙方拉扯期間,受害人被拖行一段路。

一名熱心市民見狀跑去幫助受害人,疑犯徒步離開,受害人受傷送院治療,無生命危險。

警方根據受害人和目擊者的描述,在附近拘捕40歲的Rohnert Park居民Christopher Nadon。

同一日中午12點18分左右,田德隆區500號路段,正在巡邏的警員看到一個男子追著另一名男子,並大叫對方停下,警員截停並制服前面的男子,男子丟下一個購物袋和手機。

另一名男子向警員表示,他目睹那男子在Sansome街夾Sutter街偷去一名婦女的財物。

警方指,受害人是一名65歲亞裔婦女,疑犯企圖搶去受害人的手袋,受害人反抗期間,疑犯偷走受害人的購物袋和手機。

被捕疑犯是31歲的舊金山居民Ryan Preston。

