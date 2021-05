【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區發生持槍入屋搶劫案,而整件事在中半島Daly City開始。

案發現場位於Oakdale街1800號路段,距離三街不遠,警方表示,案發之前中午時分,亞裔男事主在Daly City購物,期間發現他的車被爆竊,車房門遙控器不見了,於是他立即回家,發現屋裡面有三個賊人,賊人馬上逃走。

事主追著他們,其中一人用槍指著事主,並將他推在地上,事主沒有受傷。

警方表示,失竊的財物包括首飾、現金和其他物件,警方指出,三個賊人是非洲裔男子,仍然在逃。

