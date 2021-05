燭光晚會悼念槍擊案中喪生的9名VTA員工（視頻）

【KTSF】

周四晚6點在聖荷西市政府廣場有一場燭光晚會,悼念周三在槍擊事件中喪生的9名VTA員工。

傍晚有大批民眾來到聖荷西市政府廣場,出席為悼念聖荷西VTA槍擊案遇難者所舉行的燭光晚會,還有人獻上鮮花和蠟燭,表達哀悼。

包括VTA員工、親友、在交通運輸系統工作的同行、民眾以及20多名地方官員,大家都極度感傷。

聖荷西市長發言時,逐一讀出九名罹難者的名字,並與在場人士一起向罹難者默哀。

罹難者Paul Megia的家人表示,原本Megia周三可以在家工作,但臨時決定回去車廠上班,沒想到發生慘劇。

也有宗教領袖表示,為所有在槍擊案中喪命的無辜罹難者及其家屬衷心的致哀,尤其是家屬,接下來還要想辦法面對這個毫無道理的瘋狂和暴力,在場人士除了表達悼念,也希望逝者安息,類似的暴力事件不要再上演。

