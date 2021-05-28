美國物價明顯上揚 這情況會持續多久

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不只是汽油，從原材料、二手車到食品價格，很多消費者都發現市場上物價都明顯上揚，這樣的情況會持續多久呢？

位於紐約的這家專門生產電梯和門等產品的製造商，談到近期原物料價格上漲的非常離譜。

National Elevator Cab and Door行政總裁Jeff Friedman說：「這是用碳鋼板做的，6個月前每磅45到50美分，今天的價格則是每磅1元，所以漲了超過一倍，是的，超過一倍。」

他們的產品主要原料是鋼材，而鋼的價格因為在疫情期間，鋼鐵廠關閉，現在也是緩步恢復生產，在供應銳減的前提下，價格自然暴漲。

Friedman說：「這就是不鏽鋼鋼板，用於門板上的裝飾表面，它們供應短缺，我們接到通知，要等一週到兩三個月才能到貨。」

業者也因此不得不調漲產品價格，跟他一樣因為疫情而面臨供應短缺的業者也不在少數。

經濟學家David Wilcox說：「有一些供應限制正窒碍經濟某些方面，有些領域的需求，出現15個月來首次激增。」

4月份的消費物價比去年上漲4.2%，是自2008年以來最大的漲幅，其中最大的上漲原因之一是二手車和卡車價格，上漲了21%，而這些舊車漲價的原因跟全球的晶片短缺，導致新車供應量不足，以及民眾擔心搭乘大眾運輸，而改為開車等因素有關。

不過有經濟專家認為，這些漲價因素對於通貨膨脹的影響是暫時的，聯儲局也說這樣的現象不會一直持續，因此在更多人回到工作崗位之前，不會調漲利率。

不過也有專家認為，當前的物價上漲是個警訊，更高的通貨膨脹是否在通脹預期中反應出來，還是因為業者看到競爭對手調漲價格，或是員工要求加薪，因此也跟著調漲價格，不過可以確定的是，疫情之後的通貨膨脹會持續多久，目前尚不明朗。

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