美國物價明顯上揚 這情況會持續多久

不只是汽油,從原材料、二手車到食品價格,很多消費者都發現市場上物價都明顯上揚,這樣的情況會持續多久呢?

位於紐約的這家專門生產電梯和門等產品的製造商,談到近期原物料價格上漲的非常離譜。

National Elevator Cab and Door行政總裁Jeff Friedman說:「這是用碳鋼板做的,6個月前每磅45到50美分,今天的價格則是每磅1元,所以漲了超過一倍,是的,超過一倍。」

他們的產品主要原料是鋼材,而鋼的價格因為在疫情期間,鋼鐵廠關閉,現在也是緩步恢復生產,在供應銳減的前提下,價格自然暴漲。

Friedman說:「這就是不鏽鋼鋼板,用於門板上的裝飾表面,它們供應短缺,我們接到通知,要等一週到兩三個月才能到貨。」

業者也因此不得不調漲產品價格,跟他一樣因為疫情而面臨供應短缺的業者也不在少數。

經濟學家David Wilcox說:「有一些供應限制正窒碍經濟某些方面,有些領域的需求,出現15個月來首次激增。」

4月份的消費物價比去年上漲4.2%,是自2008年以來最大的漲幅,其中最大的上漲原因之一是二手車和卡車價格,上漲了21%,而這些舊車漲價的原因跟全球的晶片短缺,導致新車供應量不足,以及民眾擔心搭乘大眾運輸,而改為開車等因素有關。

不過有經濟專家認為,這些漲價因素對於通貨膨脹的影響是暫時的,聯儲局也說這樣的現象不會一直持續,因此在更多人回到工作崗位之前,不會調漲利率。

不過也有專家認為,當前的物價上漲是個警訊,更高的通貨膨脹是否在通脹預期中反應出來,還是因為業者看到競爭對手調漲價格,或是員工要求加薪,因此也跟著調漲價格,不過可以確定的是,疫情之後的通貨膨脹會持續多久,目前尚不明朗。

