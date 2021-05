Moderna指其新型肺炎疫苗對12歲兒童有強大保護力

【KTSF 吳倩妤報導】

Moderna聲稱他們的新型肺炎疫苗,對年齡低至12歲的兒童都有強大的保護力。

Moderna這個消息,將令Moderna成為美國第二款疫苗使用在這個年齡層的群體,在本月初,美國與加拿大已經批准Pfizer/BioNTech疫苗使用在12歲或以上的群體。

Moderna將在下月初向美國及各國的藥管局提交年輕人數據,研究對象是3,700名12到17歲的人士,而初步結果顯示,Moderna疫苗的效果對兒童、對成年人都一樣。

美國至今有14%的兒童病例,當中316人不治,當局正在大力推動兒童在新學年開始前接種疫苗。

而Pfizer與Moderna也展開對6歲到11歲人士的新型肺炎疫苗研究,涉及的劑量不同於青少年與成年人對象,所以比較複雜,專家希望今年秋天有結果。

