亡兵紀念日長周末展開 AAA預計會出現「報復式旅遊」

下星期一是亡兵紀念日,象徵夏季的開始,也是全美有四成人口已經完成接種疫苗,以及有部份地方解除戴口罩令以來,第一個主要的長週末假期,美國汽車協會(AAA)估計,將會出現「報復式旅遊」,但拜登政府希望民眾記住疫情仍未結束。

這名來自明尼蘇達州的旅客說,他已經打齊疫苗針,今次是疫情爆發以來,他第一次出外旅遊。

Ricardo Walters說:「根本無問題,我有些朋友幾星期前已出遊,他們說,Ric,出外走走無問題,我肯定會。」

AAA形容,這種是「報復式旅遊」。

AAA發言人Robert Sinclair Jr.說:「民眾可以節省許多錢,因為他們去年不用出門工作,所以他們外遊所到的地方,可以逗留更長和花更多錢。」

雖然疫情還未結束,但數據令人鼓舞,美國有一半成年人已經完成接種疫苗。

聯邦疾病防控中心(CDC)的數據顯示,有十個州已經達到拜登政府接種疫苗的目標,就是最少有七成成年人起碼打了一針。

總統拜登在維珍尼亞州時也提到抗疫的進度。

拜登說:「今天全國由每天184宗,降到少過22宗,每天22,000宗,死亡率已下降超過85%。」

現時許多州都解除戴口罩令,有些餐館和海灘已經全面開放,民眾渴望享受一個正常的長週末假期。

