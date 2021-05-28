灣區周末有很多航空旅客和自駕者外出旅行

【KTSF 江良慧報導】

在灣區，本週末也會有很多航空旅客和自駕者外出旅行。

美國汽車協會（AAA）表示，亡兵紀念日長週末，預計離家出遊去50英里以外的人有大約3700萬，比去年同期增加六成，但仍比疫情前低13%，不過專家仍然提醒要避免路上大塞車，出遊的時間十分重要。

北加州發言人Sergio Avila說：「如果你和那些剛好下班的人混在一起，那就是你開始旅行的時候，那很可能是你遇到最多車流的時候，你可能會花兩倍的時間在那些道路上。」

在北加州，預計較多車輛的時間是周五下午，以及下周一的下午時段，101以及580連接5號，往返南加州的公路都會比較繁忙，海灣大橋以及金門大橋周五也比往常車輛多，而灣區人自駕遊的目的地主要是拉斯維加斯、聖地牙哥、洛杉磯、Monterey，以及沙加緬度。

在飛機出遊方面，奧克蘭（屋崙）國際機場周五早上5點，就已經有人排隊辦理登機手續，龍尾甚至排到了門外的人行道，準備搭飛機的旅客都很興奮。

前往洛杉磯旅客Lisa Delmark說：「離開這個城市，離開這個地方，感覺好極了，我們很興奮。」

前往洛杉磯旅客Dashara Smart說：「太棒了，就像呼吸一股新鮮空氣，你明白我的意思嗎？孩子們很開心，這是他們第一次飛行，他們超級興奮的。」

美國汽車協會預計，今年的亡兵紀念日長週末，將有250萬航空旅客，是去年同期的6倍，奧克蘭機場目前有46個直飛航線，遇到高峰日則有110個航班離境，奧克蘭機場預計，從本周三到下周一，將有超過13萬旅客在該機場出入境。

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