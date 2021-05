灣區周末有很多航空旅客和自駕者外出旅行

【KTSF 江良慧報導】

在灣區,本週末也會有很多航空旅客和自駕者外出旅行。

美國汽車協會(AAA)表示,亡兵紀念日長週末,預計離家出遊去50英里以外的人有大約3700萬,比去年同期增加六成,但仍比疫情前低13%,不過專家仍然提醒要避免路上大塞車,出遊的時間十分重要。

北加州發言人Sergio Avila說:「如果你和那些剛好下班的人混在一起,那就是你開始旅行的時候,那很可能是你遇到最多車流的時候,你可能會花兩倍的時間在那些道路上。」

在北加州,預計較多車輛的時間是周五下午,以及下周一的下午時段,101以及580連接5號,往返南加州的公路都會比較繁忙,海灣大橋以及金門大橋周五也比往常車輛多,而灣區人自駕遊的目的地主要是拉斯維加斯、聖地牙哥、洛杉磯、Monterey,以及沙加緬度。

在飛機出遊方面,奧克蘭(屋崙)國際機場周五早上5點,就已經有人排隊辦理登機手續,龍尾甚至排到了門外的人行道,準備搭飛機的旅客都很興奮。

前往洛杉磯旅客Lisa Delmark說:「離開這個城市,離開這個地方,感覺好極了,我們很興奮。」

前往洛杉磯旅客Dashara Smart說:「太棒了,就像呼吸一股新鮮空氣,你明白我的意思嗎?孩子們很開心,這是他們第一次飛行,他們超級興奮的。」

美國汽車協會預計,今年的亡兵紀念日長週末,將有250萬航空旅客,是去年同期的6倍,奧克蘭機場目前有46個直飛航線,遇到高峰日則有110個航班離境,奧克蘭機場預計,從本周三到下周一,將有超過13萬旅客在該機場出入境。

