全球多名學者指不能排除新冠病毒來自實驗室

【KTSF 黃侯彬報導】

新型肺炎的病毒源頭仍然是個謎,世衛專家組到武漢視察後,與中方發表聯合報告指,新冠狀病毒很可能來自蝙蝠,通過動物中間宿主而傳染人類,該報告也認為病毒幾乎不可能從實驗室漏出,這個論點現在遭到世界頂級傳染病學家與病毒學家的質疑,而英國的電訊報也爆料引述一份尚未公佈的最新研究報告,認為病毒可能來自實驗室。

英國電訊報的報導指出,18個來自西方頂尖學府,包括劍橋、哈佛與史丹福等大學的瘟疫學家與基因學家在科學雜誌發表聯署信,強調不能排除病毒可能來自實驗室,當中一個聯署人北卡大學的RalphBaric也曾同武漢病毒研究所的石正麗合作研究增進蝙蝠病毒傳染人的能力。

而另一位聯署人,巴塞爾大學Erik van Nimwegen教授對電訊報表示,有些報告可能令人以為,科學界一致認為,可以安全地排除病毒從實驗室洩漏的可能性,但至今並無科學基礎可以排除這種可能性,一年半過去,至今都無直接證據可以證明病毒傳染動物論,或實驗室洩漏病毒論,而後一點完全沒有受到調查,因為國際科學界根本沒有可用的資訊。

世衛專家組成員也承認,他們到武漢視察,根本拿不到原始數據資料,只是聽信中方的說辭而做判斷,世衛總書記譚德塞也認為,有必要進一步調查病毒源頭。

而發動同行在刺針發表文章大力排除實驗室論洩漏病毒論的專家組成員Peter Daszak,他領導的組織Eco Health聯盟原來曾經資助武漢病毒研究所的冠狀病毒研究,有利益衝突之嫌。

今日電訊報報導,他們檢閱過一份尚未發表的最新研究報告指,早在2008年就有科學家進行名為“獲取功能”的實驗,涉及致命病毒的發生,當時石正麗首次展示有能力切換蝙蝠與人類沙士病毒的受體結合領域 ,到2010年武漢病毒研究所展開「獲取功能”實驗,以增加沙士病毒對人類的傳染力。

2015年,武漢科學家已經創造了一種高度傳染性的幻影病毒,針對人類上呼吸道。

報導引述新研究報告指,在2018年至2019年期間,石正麗向美國傳染病研究院申請經費,用於「在帶有人類基因老鼠身上的沙士冠狀病毒傳染實驗”,目的是找出什麼改變能夠導致病毒傳給人類。

報導指,當時Daszak也曾指出,有關的研究已做了6、7年,創造出來的是令人朿手無策、無法用疫苗對付的沙士病毒,因此很危險。

報導指新的研究報告中,科學家指出,沙士二型病毒的突刺蛋白改變了表面,以適合「獲取功能實驗的操控,目標是高傳染度。

此外報導也指,新報告的作者表示,2015年創造的幻影病毒試驗,也被發現能影響味覺,這點解釋了為何有些新型肺炎患者失去嗅覺味覺。

報導說,更聳人聽聞的是,涉案的科學家使用用全球的第一條人類基因鏈,來自非洲裔女性Henriette Lacks的癌細胞 ,這個可能令新冠狀病毒對非洲裔族群更具感染力。

