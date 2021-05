前年十一未經批准集結案 十民主派判囚14至18個月

【有線新聞】

香港前年10月1日遊行未經批准集結案,十名被告判監14至18個月,其中單仲偕及蔡耀昌判緩刑,而兩個民主黨前主席何俊仁、楊森是首次服刑。

被告包括民主黨前主席何俊仁、民陣召集人陳皓桓、民主黨楊森和單仲偕、支聯會蔡耀昌、社民連吳文遠,及兩個前立法會議員李卓人、梁國雄,由囚車押送到區域法院,同案還有工黨何秀蘭、黎智英。

陳皓桓、李卓人、何俊仁、梁國雄承認煽惑他人參與未經批准集結,及組織未經批准集結兩項控罪,各判監18個月、同期執行。而吳文遠、蔡耀昌承認明知而參與未經批准集結,及組織未經批准集結罪,兩罪各判監14個月、同期執行。蔡耀昌獲緩刑兩年,其餘四人黎智英、楊森、何秀蘭、單仲偕承認組織未經批准集結罪,判監14個月,單仲偕獲緩刑兩年。

案發前年10月1日,警方反對民陣當日遊行,但有民主派由銅鑼灣遊行去中環。沒有向警方申請不反對通知書。

法官胡雅文判刑時說,前年6月起騷亂及暴力行為不斷,被告認為遊行可以和平進行是天真及不切實際,以為只呼籲參加者和平理性,就可確保沒有暴力發生亦是太天真。

法官又指,8.18及8.31兩宗非法集結案不能與本案相比,本案發生時社會更為動盪不安,遊行當日沿途發生堵路及縱火等,絕不和平。各被告在動盪時蓄意犯案,案情嚴重,公民抗命不是求情理由,強調基本法保障市民,享有言論、示威、集結的權利,但這些權利不是絕對。

法官稱,考慮到各被告認罪,扣減四分一刑期,其中單仲偕及蔡耀昌長期服務社會,案中角色被動,判處緩刑。

法官說判刑須有阻嚇性,即時監禁是合適,強調被告的政治理念、立場等與判刑無關,法庭不考慮。

