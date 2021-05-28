亞太裔傳統月「英雄」專題：客服和空服人員疫情中經歷的苦與樂（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情嚴重打擊了航空旅遊業，本集的亞太裔傳統月「英雄」專題，帶大家了解作為航空業必要員工的客服和空服人員，在疫情中又經歷了哪些苦與樂。

在聯合航空（United Airlines）工作了12年的呂琪（Richard Lyu），去年初從上海調到聯航駐舊金山（三藩市）國際機場的客運部擔任主管，他說每當看到飛機、看到天空，能為大家服務，心情就很愉悅。

聯航SFO客運主管呂琪說：「我們感覺到如果作為航空業的服務者，能夠參與到其中他們的一些旅行，過程中給他們一個美好的回憶，其實自己心裡是感覺到很開心，很快樂的。」

西安姑娘王沫沫（Momo Wang）則是空姐，加入聯航已有8年，由於自己講中文，因此經常往返美國與亞洲大城市，例如上海、台北、香港、新加坡等。

王沫沫說：「這個工作其實並不只是大家看到的，去給大家開一瓶可樂，或者開一瓶雪碧，我們背後每年要去做，復訓學的東西有很多，特別性就是要跟人溝通，尤其是不同的文化，不同的方式去溝通，尤其是飛很多不同國家以後，我覺得這個就是一個橋樑吧。」

呂琪去年剛到舊金山沒多久，就遇上了新型肺炎疫情，由於當時對新型肺炎病毒了解不多，作為仍在一線服務的呂琪和王沫沫自然也怕。

呂琪說：「因為有太多的未知數，所以每一個人都很擔心，但是我們作為必要員工，航空業的必要員工，我們自己感覺到自己有責任和擔當，來繼續維持咱們這個航空業繼續運轉，也有各種各樣的客人，各種各樣必須旅行的需求。」

王沫沫說：「你問我怕不怕，其實也挺怕的，因為到時候不知道影響是甚麼，但是這是我的工作，現在想起來感覺是一種使命感跟責任感吧，但是真的也不知道到底會怎樣。」

為應對疫情，聯航很快採取了防疫措施，例如CleanPlus就是其中一個保護員工和乘客的有效防疫項目。

呂琪說：「這個口罩有三層，然後可以洗，耳朵這邊還可以調解大小，然後飛機裡面，您也知道我們會在登機之前做些消毒噴霧，在櫃台也有一些無接觸式辦理登機牌的一些設備，讓大家選擇。」

王沫沫說：「公司會給我們發需要戴的目鏡，然後口罩，更多的消毒濕巾，而且更多的消毒液，都是會給我們提供，讓後當客人登機的時候，我們會給每一個人單獨的消毒濕巾，讓他們再把自己身邊的地方擦一擦，或者他們需要幾張就給幾張，我們去給大家服務的時候，也會儘量避免接觸。」

在疫情爆發後，全球有超過九成航班停飛，王沫沫的工作也受到影響。

王沫沫說：「我當時也是被停薪留職，就是也不能飛，也沒有錢當時去賺，所以國家也發居家令，我就當時利用那段時間，在家裡學習然後做一些深造，去看一下有沒有別的兼職可以去做。」

由於大部分國際航線至今仍然取消，她現在也只能飛美國國內航線，而且時間很不固定，臨時需要飛哪裡就飛哪裡。

呂琪則是工時被減少，但是他也沒閒著，利用休息時間做社區義工，例如每個星期五去Second Harvest食物庫，幫助派發食物給有需要的人，去醫院捐血，參加州府的Social Bridge社會橋樑項目，即打電話關心長者，詢問他們有何需求，以此令長者們不會感到孤單，另外，他還和同事一起去半月灣清潔海灘。

呂琪說：「我們每個人和這個社區、世界、地球、環境都是息息相關的，能互相幫助其實是令自己很開心的一件事。」

此外，疫情也讓呂琪有機會鍛鍊自己的廚藝。

呂琪說：「我就學著做做菜，學做做菜，因為16個月沒見爸媽了，所以說有機會回到上海的時候，我是想給他們做做飯。」

作為航空業的客服和空服人員，他們會遇到各種各樣的旅客，例如去度假、上學、探親訪友、度蜜月、參加婚禮、出差等，包括疫情之初，最常見的旅客就是醫護人員，或是去研究疫苗的科學家，他們說，工作中最令人辛酸的就是遇到麻煩的旅客，但是若遇到能理解他們的客人，尤其在疫情期間，又讓他們感到很窩心。

王沫沫說：「有時下飛機的時候，客人都會說謝謝，或者更有一些是，他們給我寫一個小紙條說，謝謝你在疫情的時候還能工作，其實是很簡單的一個紙條，但是心裡還是蠻暖的。」

為進一步減少接觸傳染病毒的機會，聯航與舊金山國際機場正在進行一個試驗合作項目，在乘客登機時，採用人臉識別技術，取代掃描登機牌，而作為航空旅遊業的一線工作者，呂琪和王沫沫也期待旅客跟他們一樣繼續做好防護，安全出行。

呂琪說：「狀況慢慢好轉起來，我們有感覺到很開心啦，很興奮，想提醒大家，儘管這麼多客人已經打好疫苗了，但是請繼續遵照CDC和FAA的規定，在旅行過程中配戴口罩，這配戴口罩可以保護自己，也可以保護他人。」

王沫沫說：「所以我還蠻興奮，聽到更多的人開始旅遊，然後更多的航線也回來了，所以畢竟風雨過後就是彩虹，所以我們就希望所有人，我自己到希望所有人做好保護，尤其是消毒啊，安全服侍這方面，然後整個希望航空公司，越來越多航班恢復，我們所有的同事都會一起回來上班，而且大家在社會上的經濟也開始慢慢好起來。」

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