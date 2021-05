亞太裔傳統月「英雄」專題：客服和空服人員疫情中經歷的苦與樂（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情嚴重打擊了航空旅遊業,本集的亞太裔傳統月「英雄」專題,帶大家了解作為航空業必要員工的客服和空服人員,在疫情中又經歷了哪些苦與樂。

在聯合航空(United Airlines)工作了12年的呂琪(Richard Lyu),去年初從上海調到聯航駐舊金山(三藩市)國際機場的客運部擔任主管,他說每當看到飛機、看到天空,能為大家服務,心情就很愉悅。

聯航SFO客運主管呂琪說:「我們感覺到如果作為航空業的服務者,能夠參與到其中他們的一些旅行,過程中給他們一個美好的回憶,其實自己心裡是感覺到很開心,很快樂的。」

西安姑娘王沫沫(Momo Wang)則是空姐,加入聯航已有8年,由於自己講中文,因此經常往返美國與亞洲大城市,例如上海、台北、香港、新加坡等。

王沫沫說:「這個工作其實並不只是大家看到的,去給大家開一瓶可樂,或者開一瓶雪碧,我們背後每年要去做,復訓學的東西有很多,特別性就是要跟人溝通,尤其是不同的文化,不同的方式去溝通,尤其是飛很多不同國家以後,我覺得這個就是一個橋樑吧。」

呂琪去年剛到舊金山沒多久,就遇上了新型肺炎疫情,由於當時對新型肺炎病毒了解不多,作為仍在一線服務的呂琪和王沫沫自然也怕。

呂琪說:「因為有太多的未知數,所以每一個人都很擔心,但是我們作為必要員工,航空業的必要員工,我們自己感覺到自己有責任和擔當,來繼續維持咱們這個航空業繼續運轉,也有各種各樣的客人,各種各樣必須旅行的需求。」

王沫沫說:「你問我怕不怕,其實也挺怕的,因為到時候不知道影響是甚麼,但是這是我的工作,現在想起來感覺是一種使命感跟責任感吧,但是真的也不知道到底會怎樣。」

為應對疫情,聯航很快採取了防疫措施,例如CleanPlus就是其中一個保護員工和乘客的有效防疫項目。

呂琪說:「這個口罩有三層,然後可以洗,耳朵這邊還可以調解大小,然後飛機裡面,您也知道我們會在登機之前做些消毒噴霧,在櫃台也有一些無接觸式辦理登機牌的一些設備,讓大家選擇。」

王沫沫說:「公司會給我們發需要戴的目鏡,然後口罩,更多的消毒濕巾,而且更多的消毒液,都是會給我們提供,讓後當客人登機的時候,我們會給每一個人單獨的消毒濕巾,讓他們再把自己身邊的地方擦一擦,或者他們需要幾張就給幾張,我們去給大家服務的時候,也會儘量避免接觸。」

在疫情爆發後,全球有超過九成航班停飛,王沫沫的工作也受到影響。

王沫沫說:「我當時也是被停薪留職,就是也不能飛,也沒有錢當時去賺,所以國家也發居家令,我就當時利用那段時間,在家裡學習然後做一些深造,去看一下有沒有別的兼職可以去做。」

由於大部分國際航線至今仍然取消,她現在也只能飛美國國內航線,而且時間很不固定,臨時需要飛哪裡就飛哪裡。

呂琪則是工時被減少,但是他也沒閒著,利用休息時間做社區義工,例如每個星期五去Second Harvest食物庫,幫助派發食物給有需要的人,去醫院捐血,參加州府的Social Bridge社會橋樑項目,即打電話關心長者,詢問他們有何需求,以此令長者們不會感到孤單,另外,他還和同事一起去半月灣清潔海灘。

呂琪說:「我們每個人和這個社區、世界、地球、環境都是息息相關的,能互相幫助其實是令自己很開心的一件事。」

此外,疫情也讓呂琪有機會鍛鍊自己的廚藝。

呂琪說:「我就學著做做菜,學做做菜,因為16個月沒見爸媽了,所以說有機會回到上海的時候,我是想給他們做做飯。」

作為航空業的客服和空服人員,他們會遇到各種各樣的旅客,例如去度假、上學、探親訪友、度蜜月、參加婚禮、出差等,包括疫情之初,最常見的旅客就是醫護人員,或是去研究疫苗的科學家,他們說,工作中最令人辛酸的就是遇到麻煩的旅客,但是若遇到能理解他們的客人,尤其在疫情期間,又讓他們感到很窩心。

王沫沫說:「有時下飛機的時候,客人都會說謝謝,或者更有一些是,他們給我寫一個小紙條說,謝謝你在疫情的時候還能工作,其實是很簡單的一個紙條,但是心裡還是蠻暖的。」

為進一步減少接觸傳染病毒的機會,聯航與舊金山國際機場正在進行一個試驗合作項目,在乘客登機時,採用人臉識別技術,取代掃描登機牌,而作為航空旅遊業的一線工作者,呂琪和王沫沫也期待旅客跟他們一樣繼續做好防護,安全出行。

呂琪說:「狀況慢慢好轉起來,我們有感覺到很開心啦,很興奮,想提醒大家,儘管這麼多客人已經打好疫苗了,但是請繼續遵照CDC和FAA的規定,在旅行過程中配戴口罩,這配戴口罩可以保護自己,也可以保護他人。」

王沫沫說:「所以我還蠻興奮,聽到更多的人開始旅遊,然後更多的航線也回來了,所以畢竟風雨過後就是彩虹,所以我們就希望所有人,我自己到希望所有人做好保護,尤其是消毒啊,安全服侍這方面,然後整個希望航空公司,越來越多航班恢復,我們所有的同事都會一起回來上班,而且大家在社會上的經濟也開始慢慢好起來。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。