共和黨人提出運輸法案 總值近一萬億元

【KTSF 張麗月報導】

針對拜登政府提出1.7萬億元的龐大基建計劃,國會參議院共和黨人周四提出反建議方案,名為運輸法案,總值接近一萬億元,當中不包含企業稅或社會福利開支。

針對拜登政府建議1.7萬億元的「美國就業計劃」,白宮與參議院共和黨溫和派人士經過幾個星期來來回回交鋒之後,參議院共和黨人周四提出9,280億元的運輸法案,資金來源主要是靠州和地方政府剩餘未用完的疫情紓困金。

共和黨人這項運輸法案建議在8年內,撥款興建修補道路橋梁、集體運輸和鐵路系統、食水道、機場、海港和寬頻上網服務等,當中也包含撥款40億元、拜登政府力推的興建新的電動車充電站。

白宮對於共和黨人比先前建議的提高了撥款金額是令人鼓舞,但對於關鍵的創造就業需要仍然欠缺實質的資助。

白宮又說,建議動用疫情紓困金的剩餘款項,可能損害原本對小商業、餐館和偏僻地區醫院的救助。

白宮指出,至今有95%的疫情紓困金已經分配完成,拜登政府希望,在國慶日之前搞定基建計劃法案的最後妥協版本。

