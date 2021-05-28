加州推接種疫苗現金大抽獎 十名幸運兒可贏150萬（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

為了要鼓勵更多人接種新型肺炎疫苗，加州州長紐森周四宣布一個總值1億1650萬的計劃，誘使更多人打疫苗，和獎勵已經接種的人。

這個被州長紐森宣稱為全國最大規模的疫苗獎勵計劃，名為Vax for the Win，計劃包括10個名額的現金大獎，獎金是150萬，另外有30名幸運兒可以得到名為5萬星期五的5萬元現金獎。

所有12歲或以上已經接種疫苗的人，都會自動參加，上述兩項獎金的抽獎無需再登記。

另外從周四開始打第一針的人，並完成接種的人，就可以得到50元的超市購物卡或者現金卡，名額是200萬人，先到先得，送完即止。

所謂的5萬星期五，將會在下星期五6月4日和再下星期6月11日抽獎，150萬大獎則會在加州全面重開6月15日當日抽獎。

紐森更透露更多優惠，6月15日後會陸續有來，不過就算之前沒有現金獎勵，加州人接種疫苗也相當踴躍，加州至今有超過2200萬已經接種至少一劑疫苗，相等12歲或以上人口中的62.8%，但合資格但未打針的人，就仍然有多達1200萬。

紐森表示，希望到6月15日，加州會有超過75%的人已打針。

紐森原本計劃在周三公佈這項獎勵計劃，但因為發生VTA槍擊案，所以延後一天公佈。

除了加州之外，紐約，馬利蘭和俄亥俄等州分，都宣布抽獎和現金獎勵，鼓勵更多人打疫苗。

有關州長公佈計劃的詳情，請瀏覽：COVID19.ca.gov/vax-for-the-win

預約接種疫苗，請瀏覽：Myturn.ca.gov/

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