拜登政府公布新財政年度預算案 總開支達6萬億元

【KTSF】

拜登政府周五公布2022新財政年度的預算案,聯邦總開支高達6萬億元,其中國防部預算開支佔7,150億元,當中包括建議軍隊和國防部文職人員加薪2.7%,以及調配資源,用來支付推行核武軍備現代化,以應對中國的威脅。

根據白宮致送給國會有關國防預算撥款要求的建議包括:投資在軍隊、太空部隊、核武科技和進一步研發和測試極超音速的武器,和其他下一代的軍事系統,來抗衡中國和俄羅斯,以及投資在太平洋威懾計劃。

單是這個太平洋威懾計劃,就會投資超過50億元,特別用來應對中國在亞洲地區的軍事建設,並聚焦於印太地區的軍備競賽。

美國將會透過發展雷達、衛星和導彈系統來提高美國在印太地區的軍事部署。

另外,預算案也建議額外撥款380億元給聯邦調查局(FBI)和能源部等多個部門,推動國防相關的計劃,令到國家安全預算總開支增至7,530億元,比2021財政年度預算增加1.7%。

此外,新預算案也包括建議撥款6,170億元,以應對氣候變化。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。