台灣疫情升溫 有僑民提早回美國打疫苗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

曾經是防疫模範生的台灣,去年不少灣區的台灣僑民因此回台避疫,現在台灣疫情升溫,不僅打亂許多人暑假回台計畫,也有人打算提前回美國。

曾經在矽谷擔任美華電腦協會理事長的劉萍,退休後變成業餘作家,過著閒雲野鶴的生活,去年3月美國疫情爆發後,跟太太回台灣避疫。

劉萍說:「這一年真的非常的棒,可以打球、餐敘、健身,跟親友一起走動,我們覺得在台灣實在很好。」

他說有不少朋友看到他在臉書分享台灣生活,的確非常羨慕,不過現在風水輪流轉,曾經是防疫模範生的台灣,最近疫情升溫,台灣人民開始恐慌。

劉萍說:「因為我們原來過著幸福平靜的日子,所以在比較之下其實非常嚴重,本來每天下午兩點,看到的數字都是很少的數字,甚至是個位數字,突然一下每天確診的人數加上校正回歸,累積起來的500、600,所以立刻讓我們覺得很緊張。」

有不少人在社交媒體提出質疑,過去一年台灣不斷報導歐美疫情下的慘狀,台灣有一年的時間準備,為什麼沒有學到教訓,劉萍的觀察是:「因為這段時間,的確是日子蠻正常,所以我覺得我們整個醫療,就沒有再往前跨越,就是沒有在做,我們常說的超前部署,這個的確就沒有往前走,就鬆懈了。」

目前台灣面臨最大防疫挑戰就是疫苗太少,也因此有不少人決定提早回美國打疫苗。

劉萍說:「我們其實早就期望早點回去打,因為我們的鄰居朋友幾乎都打了,而且都說效果非常好,我還有一個朋友已經在橫跨美國,正在享受原來一樣生活的旅程。」

根據記者了解,灣區有不少台灣移民打了疫苗後,打算暑假全家回台灣,現在台灣疫情惡化,計畫可能生變。

劉萍說,他的好友5月初到台灣,強迫隔離14天加7天自主管理,結果一出來卻碰到台灣自主封城。

劉萍說:「我是覺得他蠻沮喪的,也有一點小小的憤怒,他等於是正要輕鬆的時候,然後變得非常緊張,結果這幾天又延(三級警戒),事實上他回來也有跟同事、同學親友聚會全部都取消,另外他事實上有朋友,從紐澤西回來要在這裡會師的,現在紐澤西鄰居原本7月回去,現在立馬改機票5月31號回去,你就知道他們現在心頭有多難過。」

劉萍說,現在輪到他們看美國的朋友開始遊山玩水,真是此一時彼一時,不過他相信以台灣人民的自覺,相信可以很快度過難關。

