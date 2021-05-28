台灣疫情升溫 有僑民提早回美國打疫苗（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

曾經是防疫模範生的台灣，去年不少灣區的台灣僑民因此回台避疫，現在台灣疫情升溫，不僅打亂許多人暑假回台計畫，也有人打算提前回美國。

曾經在矽谷擔任美華電腦協會理事長的劉萍，退休後變成業餘作家，過著閒雲野鶴的生活，去年3月美國疫情爆發後，跟太太回台灣避疫。

劉萍說：「這一年真的非常的棒，可以打球、餐敘、健身，跟親友一起走動，我們覺得在台灣實在很好。」

他說有不少朋友看到他在臉書分享台灣生活，的確非常羨慕，不過現在風水輪流轉，曾經是防疫模範生的台灣，最近疫情升溫，台灣人民開始恐慌。

劉萍說：「因為我們原來過著幸福平靜的日子，所以在比較之下其實非常嚴重，本來每天下午兩點，看到的數字都是很少的數字，甚至是個位數字，突然一下每天確診的人數加上校正回歸，累積起來的500、600，所以立刻讓我們覺得很緊張。」

有不少人在社交媒體提出質疑，過去一年台灣不斷報導歐美疫情下的慘狀，台灣有一年的時間準備，為什麼沒有學到教訓，劉萍的觀察是：「因為這段時間，的確是日子蠻正常，所以我覺得我們整個醫療，就沒有再往前跨越，就是沒有在做，我們常說的超前部署，這個的確就沒有往前走，就鬆懈了。」

目前台灣面臨最大防疫挑戰就是疫苗太少，也因此有不少人決定提早回美國打疫苗。

劉萍說：「我們其實早就期望早點回去打，因為我們的鄰居朋友幾乎都打了，而且都說效果非常好，我還有一個朋友已經在橫跨美國，正在享受原來一樣生活的旅程。」

根據記者了解，灣區有不少台灣移民打了疫苗後，打算暑假全家回台灣，現在台灣疫情惡化，計畫可能生變。

劉萍說，他的好友5月初到台灣，強迫隔離14天加7天自主管理，結果一出來卻碰到台灣自主封城。

劉萍說：「我是覺得他蠻沮喪的，也有一點小小的憤怒，他等於是正要輕鬆的時候，然後變得非常緊張，結果這幾天又延（三級警戒），事實上他回來也有跟同事、同學親友聚會全部都取消，另外他事實上有朋友，從紐澤西回來要在這裡會師的，現在紐澤西鄰居原本7月回去，現在立馬改機票5月31號回去，你就知道他們現在心頭有多難過。」

劉萍說，現在輪到他們看美國的朋友開始遊山玩水，真是此一時彼一時，不過他相信以台灣人民的自覺，相信可以很快度過難關。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。