美國外交專家指美中 「打交道 」政策時代已結束

在美國貿易代表戴琪與中國國務院副總理劉鶴會談之際,美國國家安全委員會印太事務協調員Kurt Campbell,在史丹福大學主辦的一個研討會上表明,美國與中國 「打交道 」(Engagement)政策時代已經結束,今後對華戰略將以競爭為主導。

彭博社報導,Campell在會上直言,美國改變對華政策,全因為習近平統治下中國的戰狼行徑,包括與印度發生邊境軍事衝突、向澳洲發起「經濟戰」,以及實行「戰狼外交」,反映中國正轉向表現「硬實力」,要更自信,更咄咄迫人。

他形容習近平為人有「深度意識形態而無感情」,並「對經濟不太感興趣」。

他指習近平自2012年上台以來,「幾乎完全瓦解了中國近40年來為集體領導而設計的機制」,Campell重申,在未來美國會與盟友聯手結成核心力量反制中國,當中與印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」很重要。

中國回應,批評美國用競爭來定義或主導中美關係完全錯誤,呼籲美方摒棄冷戰零和思維,客觀理性看待中國的發展。

