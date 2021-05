【KTSF】

加州眾議員羅達倫周六將舉辦一場亞太裔傳統月視訊對話。

羅達倫將與前聯邦交通部長Norm Mineta、前聯邦眾議員Mike Honda、Mountian View市長、Ellen Kamei等人對話,討論亞太裔社區的過去、現在及未來,時間是周六上午10時半到11時半,關於註冊詳情 請瀏覽:bit.ly/AD28AAPIHeritageMonth

