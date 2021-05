VTA是甚麼機構 與南灣居民有何關係（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

VTA是什麼機構?有多少員工?與南灣居民的生活有什麼關係。

VTA全名是Santa Clara Valley運輸局,成立於1972年,有超過2千名員工,除了提供巴士和輕軌列車服務,還負責南灣公路的設計、興建與維修,設立收費公路,捷運伸展到南灣,資助Caltrain火車。

鋪設單車徑也是VTA的職責,目的就是讓在南灣居住和工作的人士,能盡量乘搭公共交通工具、騎單車或步行,以避免塞車和減少空氣污染。

VTA的經費主要來自乘客車費、縣的銷售稅以及州和聯邦的撥款。

疫情之前,2019年,總共有3500萬人次乘搭VTA巴士和輕軌列車,VTA輕軌列車有三條主要行車線,往來Mountain View至聖荷西。

VTA宣布由於輕軌列車場發生槍擊案,有員工死傷,多個執法部門在現場調查,因此周三中午開始暫停所有輕軌列車服務,直至另行通知,可能會有幾天時間,輕軌列車暫停期間,當局會安排巴士接駁服務。

