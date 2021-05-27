VTA是甚麼機構 與南灣居民有何關係（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

VTA是什麼機構？有多少員工？與南灣居民的生活有什麼關係。

VTA全名是Santa Clara Valley運輸局，成立於1972年，有超過2千名員工，除了提供巴士和輕軌列車服務，還負責南灣公路的設計、興建與維修，設立收費公路，捷運伸展到南灣，資助Caltrain火車。

鋪設單車徑也是VTA的職責，目的就是讓在南灣居住和工作的人士，能盡量乘搭公共交通工具、騎單車或步行，以避免塞車和減少空氣污染。

VTA的經費主要來自乘客車費、縣的銷售稅以及州和聯邦的撥款。

疫情之前，2019年，總共有3500萬人次乘搭VTA巴士和輕軌列車，VTA輕軌列車有三條主要行車線，往來Mountain View至聖荷西。

VTA宣布由於輕軌列車場發生槍擊案，有員工死傷，多個執法部門在現場調查，因此周三中午開始暫停所有輕軌列車服務，直至另行通知，可能會有幾天時間，輕軌列車暫停期間，當局會安排巴士接駁服務。

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