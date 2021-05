當局公布VTA槍擊案遇難者身分 年齡介乎29至63歲

【KTSF】

Santa Clara縣法醫官辦公室周三晚間公布8名罹難者的名字,死者年齡介於29歲到63歲。

法醫辦公室在完成調查,並通知家屬之後,周三晚7點多發布死者名單,最年輕的死者為29歲,最年長的為63歲,從名字上來看,死者當中沒有華裔。

不幸遇害的死者包括:

• Paul Delacruz Megia, age 42

• Taptejdeep Singh, age 36

• Adrian Balleza, age 29

• Jose Dejesus Hernandez III, age 35

• Timothy Michael Romo, age 49

• Michael Joseph Rudometkin, age 40

• Abdolvahab Alaghmandan, age 63

• Lars Kepler Lane, age 63

其中來自Union City的36歲VTA員工Taptejdeep Singh,家屬證實他死後留下太太和兩個孩子,40歲的死者Michael Rudometikin則是聖荷西市議員Raul Peralez的多年好友。

法醫官辦公室和整個聖縣領導層都對遇難者和家屬表達最深的哀悼。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。