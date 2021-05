槍手在VTA工作8年 鄰居指為人不友善（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前許多報導稱,槍手是矽谷交通局(VTA)工作8年的一名維修員,他的住家在槍擊案發生時起火,本台記者到南聖荷西的住宅區了解了情況。

槍手是57歲的Samuel Cassidy,住家在Angmar Court一間三個睡房的獨立屋,周三上午被對面鄰居的閉路電視拍到他出外的畫面,他當時身穿藍色制服類衣服,衣服前後都有反射的標誌。

畫面中可以看到,他將一個行李袋放在白色貨車的前座乘客座位,然後開車離開。

鄰居在一個小時後看到房子起火報警,火勢相信是從內部燒起,消防人員無法進入,在屋外灌救,但進屋之後嗅到燃油的味道,也看到氣罐,於是封鎖現場。

縣警當局表示,在嫌犯的住家發現有更多的槍械和爆炸物,於是封鎖了現場,不過鑑定對民眾不會造成任何威脅。

縱然如此,當局還是不斷擴大封鎖範圍,到一個路口外的地方,一度限制附近居民出入。

根據洛杉磯時報取得的資料,槍手的前妻在2009年申請人身限制令。

住在起火房子對面20年的鄰居表示,Cassidy獨居,為人也不友善。

鄰居說:「我見過他幾次,他什麼也不說,跟他打招呼,他只會瞪著我,我和太太都會怕他,我們看到他每天早上5點上班,當他看著你的時候不會友善,也不跟任何人說話。」

這社區大多數是獨立屋,鄰居說,這個社區安靜,也是個好的社區,沒有雜亂的人,在路上走的居民都很平靜,沒有想到這樣的事會發生。

