槍手在VTA工作8年 鄰居指為人不友善（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

目前許多報導稱，槍手是矽谷交通局（VTA）工作8年的一名維修員，他的住家在槍擊案發生時起火，本台記者到南聖荷西的住宅區了解了情況。

槍手是57歲的Samuel Cassidy，住家在Angmar Court一間三個睡房的獨立屋，周三上午被對面鄰居的閉路電視拍到他出外的畫面，他當時身穿藍色制服類衣服，衣服前後都有反射的標誌。

畫面中可以看到，他將一個行李袋放在白色貨車的前座乘客座位，然後開車離開。

鄰居在一個小時後看到房子起火報警，火勢相信是從內部燒起，消防人員無法進入，在屋外灌救，但進屋之後嗅到燃油的味道，也看到氣罐，於是封鎖現場。

縣警當局表示，在嫌犯的住家發現有更多的槍械和爆炸物，於是封鎖了現場，不過鑑定對民眾不會造成任何威脅。

縱然如此，當局還是不斷擴大封鎖範圍，到一個路口外的地方，一度限制附近居民出入。

根據洛杉磯時報取得的資料，槍手的前妻在2009年申請人身限制令。

住在起火房子對面20年的鄰居表示，Cassidy獨居，為人也不友善。

鄰居說：「我見過他幾次，他什麼也不說，跟他打招呼，他只會瞪著我，我和太太都會怕他，我們看到他每天早上5點上班，當他看著你的時候不會友善，也不跟任何人說話。」

這社區大多數是獨立屋，鄰居說，這個社區安靜，也是個好的社區，沒有雜亂的人，在路上走的居民都很平靜，沒有想到這樣的事會發生。

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