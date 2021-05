VTA槍擊案多一人不治 槍手曾說要殺同事

【KTSF 萬若全報導】

周三發生在聖荷西VTA矽谷輕軌電車調度場的大規模槍擊案,其中一名員工送院後傷重不治,使得這起大規模槍傷,包括槍手在內,共10人死亡,根據調查,槍手一共開了39槍。

Santa Clara縣警局證實,周三的槍案7人當場死亡,2人送醫不治,9人都是VTA的員工。

根據警方,57歲槍手Sam Cassidy,手持兩把半自動手槍和11個裝彈匣。

Santa Clara縣警察局長Laurie Smith說:「我們最初接到槍案報告,是早上6時34分,接著他的房子在6時37分起火,所以我們相信他設定某種裝置,或減緩火勢變大,似乎他希望它們同時發生,因為只有4分鐘的差異,所以我們知道他當時並不在場。」

Smith說,當警方進門時,槍手還在開槍,警方大叫「警察」,對方知道結束了,於是舉槍自盡,事實上,去年縣警局還在VTA槍案現場,跟員工進行槍擊案發生時的演練,教導大家如何應對,警方如何協助撤離員工。

根據調查,槍手共開了39槍,其中一名生還者說,槍手告訴他不會殺他,警方說9人死亡,沒有人受傷,顯見槍手是有目標,而且計畫周詳。

聯邦及地方調查人員周四仍繼續留在現場。

另外,周四有更多關於槍手位於南聖荷西的家火災的畫面,雖然現場已不具威脅,不過左右鄰居還是無法回家。

聯邦調查局(FBI)菸酒軍火管理局(ATF)防爆小組持續駐守現場,消息指,Cassidy用瓦斯引爆,並發現屋內有上百發子彈,以及炸彈裝置,鄰居至今仍無法相信周三發生的事。

鄰居說:「搞甚麼啊,太瘋狂了,我就住在對街,都想不到。」

Cassidy在VTA工作20年,前任女友告訴美聯社記者,他曾說過想要殺同事,但從未相信過他真的會這麼做。

