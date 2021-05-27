VTA槍擊案多一人不治 槍手曾說要殺同事

【KTSF 萬若全報導】

周三發生在聖荷西VTA矽谷輕軌電車調度場的大規模槍擊案，其中一名員工送院後傷重不治，使得這起大規模槍傷，包括槍手在內，共10人死亡，根據調查，槍手一共開了39槍。

Santa Clara縣警局證實，周三的槍案7人當場死亡，2人送醫不治，9人都是VTA的員工。

根據警方，57歲槍手Sam Cassidy，手持兩把半自動手槍和11個裝彈匣。

Santa Clara縣警察局長Laurie Smith說：「我們最初接到槍案報告，是早上6時34分，接著他的房子在6時37分起火，所以我們相信他設定某種裝置，或減緩火勢變大，似乎他希望它們同時發生，因為只有4分鐘的差異，所以我們知道他當時並不在場。」

Smith說，當警方進門時，槍手還在開槍，警方大叫「警察」，對方知道結束了，於是舉槍自盡，事實上，去年縣警局還在VTA槍案現場，跟員工進行槍擊案發生時的演練，教導大家如何應對，警方如何協助撤離員工。

根據調查，槍手共開了39槍，其中一名生還者說，槍手告訴他不會殺他，警方說9人死亡，沒有人受傷，顯見槍手是有目標，而且計畫周詳。

聯邦及地方調查人員周四仍繼續留在現場。

另外，周四有更多關於槍手位於南聖荷西的家火災的畫面，雖然現場已不具威脅，不過左右鄰居還是無法回家。

聯邦調查局（FBI）菸酒軍火管理局（ATF）防爆小組持續駐守現場，消息指，Cassidy用瓦斯引爆，並發現屋內有上百發子彈，以及炸彈裝置，鄰居至今仍無法相信周三發生的事。

鄰居說：「搞甚麼啊，太瘋狂了，我就住在對街，都想不到。」

Cassidy在VTA工作20年，前任女友告訴美聯社記者，他曾說過想要殺同事，但從未相信過他真的會這麼做。

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