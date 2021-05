研究發現某些婦女有更高風險感染新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現,一種影響婦女生育的代謝失調,可能會令這些婦女有更高的風險感染新型肺炎。

疫症大流行持續一年多後,有研究發現,部分女性感染新型肺炎的風險較高,這些女性一般較年輕,而且大致上健康,不過她們都有一種名為多囊性卵巢綜合症,簡稱PCOS的症狀,主要是生殖內分泌異常,可導致月經紊亂和卵巢囊腫。

歐洲《內分泌學叢刊》發表的研究發現,有PCOS症狀的女性,確診或者疑似感染新型肺炎比沒有症狀的女性多51%,研究人員想知道,同時有PCOS和二型糖尿病的女性,哪個症狀會增加她們感染新型肺炎的風險。

最後研究人員發現,有PCOS症狀的女性,確診或疑似感染的風險增加28%,科學家認為有需要展開更多研究,但在沒有更進一步數據前,有醫生和研究人員認為,有PCOS症狀的女性要知道這個情況,但無需恐慌,如果真是感染,應該立即告訴醫生你有PCOS症狀,以及在服用什麼藥物。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。