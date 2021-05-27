研究發現某些婦女有更高風險感染新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現，一種影響婦女生育的代謝失調，可能會令這些婦女有更高的風險感染新型肺炎。

疫症大流行持續一年多後，有研究發現，部分女性感染新型肺炎的風險較高，這些女性一般較年輕，而且大致上健康，不過她們都有一種名為多囊性卵巢綜合症，簡稱PCOS的症狀，主要是生殖內分泌異常，可導致月經紊亂和卵巢囊腫。

歐洲《內分泌學叢刊》發表的研究發現，有PCOS症狀的女性，確診或者疑似感染新型肺炎比沒有症狀的女性多51%，研究人員想知道，同時有PCOS和二型糖尿病的女性，哪個症狀會增加她們感染新型肺炎的風險。

最後研究人員發現，有PCOS症狀的女性，確診或疑似感染的風險增加28%，科學家認為有需要展開更多研究，但在沒有更進一步數據前，有醫生和研究人員認為，有PCOS症狀的女性要知道這個情況，但無需恐慌，如果真是感染，應該立即告訴醫生你有PCOS症狀，以及在服用什麼藥物。

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