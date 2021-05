舊金山列治文區下周五再設疫苗接種站

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)疫情指揮中心指出,華埠居民接種新型肺炎疫苗百分率高,同時居民仍然踴躍接受測試,另外,社區青年中心表示,與非洲裔一起推行反街頭暴力行動兩個多月以來漸見成效。

社區青年中心今年得到70萬元市府撥款,在華裔聚居的社區推行外展工作,以及為罪案受害人提供援助。

社區青年中心定期與非洲裔社區的反街頭暴力小組去到華埠田德隆區Clement街、San Bruno Avenue和訪谷區探訪商戶,預防罪案發生。

社區青年中心行政總監溫靜婷(Sarah Wan)說:「他們開始對我們有相當的信任,會告訴我們那個街口夾那個街口,有時候會看到不尋常的情形,又或者哪一位社區人士曾受到輕微的襲擊,例如被人吐口水。」

溫靜婷也提到,社區青年中心與非洲裔社區夥伴一起做外展工作,商戶也開始接受。

溫靜婷說:「他們有很開放和正面的態度,很開心跟他們打招呼,與我們交談。」

社區青年中心現正招聘全職雙語外展職員,有意應徵人士,又或者是罪案受害人需要援助,可致電(415) 988-1299查詢。

疫情方面,舊金山(三藩市)目前處於加州疫情最寬鬆的黃色級別,雖然有很多市民已經接種疫苗,可是市府仍呼籲大家不要忘記做檢測。

舊金山疫情指揮中心副新聞主任吳毅(Kelvin Wu)說:「接種了疫苗不等於你不會感染病毒,不等於你不會帶菌不會傳播,如果你發現自己有症狀,或出席過高風險場合,身邊比較多人,自己有懷疑的話,請在附近測試站盡快做測試。」

周三在華埠的檢測活動,7成接受檢測的人士其實已經接種疫苗,其中62歲到69歲人士最支持定期做測試。

市府下星期五6月4號,將會再次在列治文區設立疫苗接種站,本月初已經在該接種站接種了第一劑疫苗的人士,應該按照預約時間,下星期五到同樣地點接種第二劑疫苗。

而完全未接種疫苗年滿18歲的人士,可以當天到列治文區接種一劑過的J&J疫苗,疫苗接種站位於列治文鄰里中心,地址是30th Avenue 741號,時間是下星期五早上9點至下午4點半,預約電話是(415) 941-7765,或透過電郵預約,詳情可瀏覽:

https://sf.gov/events/june-4-2021/richmond-district-covid-19-vaccination

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。