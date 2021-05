Santa Clara縣考慮採取強制限水措施（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州正值乾旱,聯邦政府周三又宣佈削減提供給加州的水資源,導致南灣Santa Clara縣正在考慮採取強制限水措施。

連續第二年乾旱的加州,突然又遭遇聯邦政府減少對加州城市地區的供水超過一半以上,而對中谷地區的農民來說,來自聯邦的供水將完全中斷,這一打擊,導致南灣Santa Clara Valley水利局將採取強制限水措施,受影響居民約有200萬。

縣內大城市聖荷西,有4分之1的水資源仰賴中谷地區的水利項目,再加上連續兩年乾旱,縣內最大的Anderson水庫去年為配合聯邦要求進行抗震維修,已將水庫內的全部排掉。

水利局之前已要求居民自願節水25%,現在聯邦減少供水,當局必須依靠更多循環水、地下水以及從其他渠道購買水。

水利局董事會將於6月8日的會議中,討論採取哪些限水措施,不排除採用上一次連續乾旱年的限水措施,包括限制家庭和商業的室外灌溉,高爾球場以及其他綠地灌溉等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。