州長紐森籲全國正視槍械暴力 促實施更嚴格槍管（視頻）

VTA槍擊案發生後,加州州長紐森呼籲全國要嚴肅正視槍械暴力問題,他再次呼籲實施更嚴格的槍枝管制法例。

州長紐森表示,此情此景的槍擊案不斷重複發生又發生,大家似乎顯得麻木和無奈,世界其他地方都沒有發生類似美國發生的槍擊案,他反問,美國究竟做錯甚麼?何時才可以解決到問題?何時才可以放下武器和政治.去面對問題的所在?

紐森說:「我們身在美國或體驗到世界其他地方沒有體驗過的事情,相同事件發生,感覺已經麻木了,我們今天在此聚集,看見此情此景,聆聽州長、市長、主管講話,類似語調和言詞、表達慰問,所有相同的情感和字句,但乞求問一句,究竟美國發生何事?錯在何處?我們何時才可解決問題?我們何時才可放下武器、政治、陳舊的語言和互相指責?所有這些驚恐留下令人更氣餒,更多類似情景不斷重複又重複。」

紐森呼籲全國要面對現實,要嚴肅認真正視槍械暴力問題,並且承擔一些責任。

他又呼籲實施更嚴格的槍枝管制法例,雖然現時民主黨籍的拜登總統當政,但拜登未能說服到國會通過更嚴厲的槍管法例。

另外,VTA槍擊案發生後,拜登發表聲明,再次下令政府建築物下半旗致哀,幾個星期前他也做出類似的行動,就是阿特蘭大按摩院、科羅拉多州Boulder市的雜貨店,以及印第安納波利斯市FedEx大樓先後發生槍擊案後。

