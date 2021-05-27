州長紐森籲全國正視槍械暴力 促實施更嚴格槍管（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

VTA槍擊案發生後，加州州長紐森呼籲全國要嚴肅正視槍械暴力問題，他再次呼籲實施更嚴格的槍枝管制法例。

州長紐森表示，此情此景的槍擊案不斷重複發生又發生，大家似乎顯得麻木和無奈，世界其他地方都沒有發生類似美國發生的槍擊案，他反問，美國究竟做錯甚麼？何時才可以解決到問題？何時才可以放下武器和政治．去面對問題的所在？

紐森說：「我們身在美國或體驗到世界其他地方沒有體驗過的事情，相同事件發生，感覺已經麻木了，我們今天在此聚集，看見此情此景，聆聽州長、市長、主管講話，類似語調和言詞、表達慰問，所有相同的情感和字句，但乞求問一句，究竟美國發生何事？錯在何處？我們何時才可解決問題？我們何時才可放下武器、政治、陳舊的語言和互相指責？所有這些驚恐留下令人更氣餒，更多類似情景不斷重複又重複。」

紐森呼籲全國要面對現實，要嚴肅認真正視槍械暴力問題，並且承擔一些責任。

他又呼籲實施更嚴格的槍枝管制法例，雖然現時民主黨籍的拜登總統當政，但拜登未能說服到國會通過更嚴厲的槍管法例。

另外，VTA槍擊案發生後，拜登發表聲明，再次下令政府建築物下半旗致哀，幾個星期前他也做出類似的行動，就是阿特蘭大按摩院、科羅拉多州Boulder市的雜貨店，以及印第安納波利斯市FedEx大樓先後發生槍擊案後。

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