國家氣象局預測,這個亡兵紀念日長週末將會炎熱,最熱是下星期一和星期二。

氣象局表示,一股高氣壓正在東太平洋形成,導致溫度升高,以及阻擋海風進入,預測星期一亡兵紀念日以及星期二,內陸地區日間最高氣溫可高達華氏100度,沿岸城市例如舊金山(三藩市),最高氣溫接近華氏70度。

氣象局表示,長周末大家出遊期間要預防中暑,記住戴帽,搽防曬多喝水,避免長時間曬太陽,如果到海灘遊玩,要知道雖然氣溫很高,可是海水仍然很寒冷,預測星期三開始,天氣會開始清涼一點。

