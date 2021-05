國殤日長週末汽油價格將升至7年來新高

【KTSF】

這個週末就是國殤日長週末,也是美國夏季出遊旺季的開始,預計會有3千4百萬的美國人開車出遊,不過業內報告預測,這個國殤日週末,汽油價格將攀升至7年來新高。

如果你這個週末也是全美開車出遊的3千4百萬人之一,那麼你就得多點耐心,並且花多點錢加油。

AAA發言人Andrew Gross說:「我們預期這些高油價,不幸的還會持續一會。」

GasBuddy石油分析負責人Patrick De Haan說:「如果你要前往東南部地區,你有可能碰到缺油。」

專家警告,美國東南部地區仍然存在,汽油供應短缺問題,而全美的駕駛人則是加油時會驚覺油價上漲的幅度。

GasBuddy就通報稱,這個長週末的油價將會漲到7年來新高,至於周三的全國平均油價,則是普通汽油每加侖3.04元。

De Haan說:「這是自2014年以來首度達3元,但是要知道的是,它只比3年前貴了6美分。」

油價上漲的原因,還是因為大規模需求增加,但供給上又不足,包括Colonial油管公司先前遭遇網路攻擊造成的供應鏈問題,儘管油管早已恢復正常運作,但在喬治亞州、南卡羅來納州,就仍出現20%的汽油短缺,甚至田納西州和維珍妮亞州也有約10%的汽油短缺。

儘管油價高企,AAA預測開車出遊的人興致仍然不減。

Gross說:「大家還是會出遊,他們只是會想辦法找出省錢的辦法,也許不那麼常外出用餐,或是度假時尋找免費的活動。」

專家也建議,出遠門最好加滿油,並檢查胎壓、電池和汽車所需的各種液體。

