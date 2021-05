【KTSF】

在南加州的迪斯尼樂園將於6月15日開始對除了加州遊客以外的所有遊客開放。

是時候戴上你的米老鼠發卡了,迪斯尼樂園周三宣布,將於6月15日開始對所有遊客開放。

經歷了疫情期間的關門停業,迪斯尼在今年4月30日重新開放,當時只接待加州州內遊客。

現在開始,外州遊客也可以預約6月15日以後的所有服務了。

園方的防疫規定,遊客必須接種了完整疫苗,並在入園之前必須證明新冠檢測呈陰性。

加州官員同時還要求所有遊客在園內全程佩戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。