拜登要求情報部門調查新冠病毒源頭 90天內提交報告（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

日前再有媒體報導質疑新型肺炎病毒是否來自實驗室洩漏的病毒後,拜登總統要求情報部門加倍努力調查新型肺炎病毒的源頭。

新型肺炎病毒的起源再次引起關注,雖然很多科學家相信,最初出現在華南海鮮市場的病毒起源於自然,但其實一直未能確定真正源頭。

聯邦藥物及食品管理署疫苗顧問委員會成員Paul Offit醫生說:「要知道就要去到那裡,把這些早期病毒排序,再看怎樣由蝙蝠傳到人類,或許再有一個中間宿主。」

一度被指是陰謀論的實驗室洩漏病毒論再度受關注,並被形容為「美國的主流意見」。

世衛顧問委員會成員Jamie Metzl說:「我相信,最有可能發生的是意外洩漏,之後就是刑事隱瞞。」

有美國情報報告發現,在2019年11月中國公布首宗新型肺炎病例約一個月前,武漢病毒研究所3個實驗室人員出現類似新型肺炎的病徵,並要住院,武漢病毒研究所和中國政府都強烈否認,但現在連曾經不信病毒出自實驗室的政府首席防疫專家Anthony Fauci都改口。

共和黨聯邦參議員Lindsey Graham問:「若病毒來自實驗室,就會是世界首例,對嗎?」

Fauci說:「我相信是的。」

Fauci周二與白宮抗疫顧問Andy Slavitt在白宮視訊簡報會上都贊成徹底調查病毒起源。

Slavitt說:「我們需要徹查,要中方完全透明的程序,需要世衛的協助,我們不覺得目前獲得這些。」

Fauci說:「因為我們沒有100%知道其來源,因此必須檢視與調查,這是我們目前所認為的。」

CNN一個新報告就發現,拜登上任後,關閉特朗普政府國務院一個有關病毒是否源自武漢實驗室的調查,理由是擔心調查的質素,調查由時任國務卿蓬佩奧領導。

CNN記者Martha Raddatz曾在節目中問蓬佩奧:「你有看到任何事情,令你高度有信心病毒是源自武漢研究所的嗎?」

蓬佩奧當時說:「有龐大證據那裡就是源頭。」

衛生專家和議員的共識,都是一定要徹查源頭。

澳洲Flinders大學醫學教授Nikolai Petrovsky說:「我們需要正式調查,我意思我們疫情持續18個月,但沒有人能證明病毒來自何處。」

面對要求徹查的聲音,拜登總統周三發表聲明,指情報界對病毒源頭是來自人類接觸受感染動物,抑或是實驗室事故意見分歧,他因此下令調查人員要加倍努力蒐集和分析資料,並在在90天內提交報告。

而衛生部長Xavier Becerra日前在世衛衛生大會上呼籲世界專家,一同努力作出獨立透明的調查,目的除了更加了解新冠狀病毒之外,也要為應對未來的生物威脅而做好準備,國會眾議院情報委員會共和黨人在本月初的一份報告就指出,「有可觀的旁證令人必須認真關注,病毒可能從武漢病毒實驗室漏出,報告暗示武漢實驗室涉及生物武器研究,而中國就隱瞞病毒來源」。

