【KTSF】

麥當勞推出名人套餐,這次合作的藝人是韓國流行音樂天團BTS。

BTS名人套餐包括10塊裝的炸雞塊,中號薯條和可樂,這次麥當勞還專門推出了兩種新的蘸醬調料,甜辣椒和Cajun口味。

據說新的口味是受到了韓國食文化的影響,也就是BTS的故鄉,看似無奇的套餐,但這種合作已經遠遠超越了食物。

麥當勞同時也發布了受BTS紫色元素啟發的限量版商品,包括連帽衫、T恤、浴袍、襪子,還有拖鞋。

這個系列現在已經在BTS粉絲創建的一個APP WE-VERSE上出售。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。