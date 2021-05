【KTSF】

舊金山市參議會周二以7票對4票通過免費公車試點計劃,從7月1日到9月1日,為期三個月,不過市長布里德已立即表示會否決這項計劃。

這項計劃由市參事Dean Presto提出,布里德認為,公車系統應全面恢復,以支持城市經濟復甦,而對於不需要免費搭乘的人,要動用一般基金去支持免費公車計劃就要謹慎。

而舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin也表示反對,認為該計劃不利疫情相關的預算困境。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。