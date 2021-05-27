Amazon收購MGM Jeff Bezo將卸任行政總裁

May 27, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
Jeff Bezo (Anthony Nelson Jr. / U.S. Air Force / Amazon / 資料圖片)

【KTSF】

網購龍頭Amazon的創辦人Jeff Bezos周三在年度股東大會上證實，Amazon以85億元收購荷里活老牌電影室美高梅（MGM），將MGM的電影和電視節目歸入Amazon旗下的Prime Video串流服務，以便與Netflix、Disney+、HBO Max和Apple TV+競爭。

MGM在1924年創辦旗下擁有賺錢家傳戶曉的電影系列包括「鐵金剛007 James Bond」、「洛奇Rocky」和「奪寶奇兵Tomb Raider」，MGM也擁有Epix有線頻道，所製作的電視節目包括「Fargo」和「Vikings」。

今次是Amazon在2017年以137億元收購Whole Foods Market之後，第二大宗的併購。

Bezos說，希望將Amazon Studios打造成公司旗下第四大業務範疇，即是繼網購銷售平台、雲端部門和Prime會員服務之後，能夠邁向新的里程碑。

資料顯示，有超過1.75億個Prime會員訂戶，在去年瀏覽Amazon的串流內容。

在業績方面，Amazon在4月份錄得連續4個季度破紀錄的利潤。

另外，Bezos在股東大會上又透露，他將於7月5日正式卸任行政總裁，轉任公司董事會的執行主席，以便花更多時間處理個人業務，包括環保基金、太空探索企業Blue Origin，以及《華盛頓郵報》等，而行政總裁空缺將會由雲端部門主管Andy Jassy接任。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles