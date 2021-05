Amazon收購MGM Jeff Bezo將卸任行政總裁

【KTSF】

網購龍頭Amazon的創辦人Jeff Bezos周三在年度股東大會上證實,Amazon以85億元收購荷里活老牌電影室美高梅(MGM),將MGM的電影和電視節目歸入Amazon旗下的Prime Video串流服務,以便與Netflix、Disney+、HBO Max和Apple TV+競爭。

MGM在1924年創辦旗下擁有賺錢家傳戶曉的電影系列包括「鐵金剛007 James Bond」、「洛奇Rocky」和「奪寶奇兵Tomb Raider」,MGM也擁有Epix有線頻道,所製作的電視節目包括「Fargo」和「Vikings」。

今次是Amazon在2017年以137億元收購Whole Foods Market之後,第二大宗的併購。

Bezos說,希望將Amazon Studios打造成公司旗下第四大業務範疇,即是繼網購銷售平台、雲端部門和Prime會員服務之後,能夠邁向新的里程碑。

資料顯示,有超過1.75億個Prime會員訂戶,在去年瀏覽Amazon的串流內容。

在業績方面,Amazon在4月份錄得連續4個季度破紀錄的利潤。

另外,Bezos在股東大會上又透露,他將於7月5日正式卸任行政總裁,轉任公司董事會的執行主席,以便花更多時間處理個人業務,包括環保基金、太空探索企業Blue Origin,以及《華盛頓郵報》等,而行政總裁空缺將會由雲端部門主管Andy Jassy接任。

