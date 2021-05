【KTSF】

周三早上6點多,位於聖荷西的VTA矽谷輕軌電車調車場發生大規模槍擊事件,目前已知有多人死傷,包括槍手已死亡,但實際數字當局尚未公布。

初步了解,死傷者都是VTA的員工,當時正在召開工會會議。

