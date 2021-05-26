聖荷西開設援助中心協助槍擊案受害者及家人

【KTSF 梁秋玉報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示，當局因應槍擊事件，已在聖荷西開設家庭援助中心，致力協助槍擊案受害者及其家人。

槍擊事件發生後，Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示，正在調查搶手的犯案動機，同時也在查找任何相關線索和跡象，他還對死者的家屬致以慰問。

Rosen說：「當他們今早和配偶和丈夫說再見時，並不是說永遠的再見，他們的意思是晚飯前再見，我真的很遺憾。」

Rosen藉鑒兩年前，Gilroy發生槍擊案的經驗，周三立即與美國紅十字會合作，在聖荷西中心North 1st Street 2731號，為受害者及其家人設立了家庭援助中心。

Rosen說：「我們希望提供各種人性化服務，以最人道、最溫和的方式，這就是我們來這個中心的原因，在家庭援助中心有很多私人房間，讓我們更容易維護受害者家庭的隱私和機密。」

當局透露，正在幫助8到9個到該中心尋求協助的家庭，還有一些VTA員工、家屬，以及該縣居民到該中心提供協助。

有兩名男性槍擊案傷者被送往Santa Clara Valley醫療中心急救，其中一人到達醫院後宣佈死亡，另一人傷勢嚴重。

Santa Clara Valley醫療中心發言人Joy Alexiou說：「我們有工作人員，你不需要帶任何人來，我們7天24小時開放治療創傷，我們的護士受過治療創傷訓練。」

醫療中心表示，傷勢不嚴重的傷者，會被轉往其他醫院治療。

聖荷西市長Sam Liccardo透露，計畫5月27號傍晚6點，在聖荷西市政府廣場舉行燭光悼念儀式，一起哀悼這場悲劇的死難者。

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