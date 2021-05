聖荷西開設援助中心協助槍擊案受害者及家人

【KTSF 梁秋玉報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示,當局因應槍擊事件,已在聖荷西開設家庭援助中心,致力協助槍擊案受害者及其家人。

槍擊事件發生後,Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示,正在調查搶手的犯案動機,同時也在查找任何相關線索和跡象,他還對死者的家屬致以慰問。

Rosen說:「當他們今早和配偶和丈夫說再見時,並不是說永遠的再見,他們的意思是晚飯前再見,我真的很遺憾。」

Rosen藉鑒兩年前,Gilroy發生槍擊案的經驗,周三立即與美國紅十字會合作,在聖荷西中心North 1st Street 2731號,為受害者及其家人設立了家庭援助中心。

Rosen說:「我們希望提供各種人性化服務,以最人道、最溫和的方式,這就是我們來這個中心的原因,在家庭援助中心有很多私人房間,讓我們更容易維護受害者家庭的隱私和機密。」

當局透露,正在幫助8到9個到該中心尋求協助的家庭,還有一些VTA員工、家屬,以及該縣居民到該中心提供協助。

有兩名男性槍擊案傷者被送往Santa Clara Valley醫療中心急救,其中一人到達醫院後宣佈死亡,另一人傷勢嚴重。

Santa Clara Valley醫療中心發言人Joy Alexiou說:「我們有工作人員,你不需要帶任何人來,我們7天24小時開放治療創傷,我們的護士受過治療創傷訓練。」

醫療中心表示,傷勢不嚴重的傷者,會被轉往其他醫院治療。

聖荷西市長Sam Liccardo透露,計畫5月27號傍晚6點,在聖荷西市政府廣場舉行燭光悼念儀式,一起哀悼這場悲劇的死難者。

