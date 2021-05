VTA維修站槍擊血案 槍手吞槍自殺

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣VTA矽谷輕軌電車維修站,周三早上發生大規模槍擊事件,包括槍手在內9人死亡。

警方在早上6點34分左右接獲報案,槍案發生在聖荷西Younger Ave 101號矽谷輕軌電車VTA調度場,離Santa Clara縣警局僅一街之遙,根據報導槍擊案發生時,有幾位工會會員正在開會,槍擊案造成包括槍手之內9人死亡,並有多人受傷。

槍手是57歲的VTA員工Smaule Cassidy,跟槍擊案發生前聖荷西一棟房子爆炸有關。

警方表示,槍案一發生,911電話響不停,警方抵達現場時,槍擊仍在進行,一度傳出警方與槍手交火,擊斃槍手,最後證實是槍手自盡,目前做案動機尚不明。

Santa Clara縣警局發言人Russell Davis說:「案發在警局交班,當時夜班跟日班正要交班,我們接報,警官及在場的警員立刻趕往現場,應付威脅,他們立刻進入現場,盡快救出受害者。」

聯邦調查局(FBI)及菸酒軍火管理局(ATF)協助調查,並派出防爆小組K9以及防爆機器人,搜查廠房內的每一個房間,每一個角落是否有爆炸品,由於案發面積太大,需要時間調查。

FBI探員Graig Fair說:「這很複雜,我們會非常審慎,我們需要勘測,編目,這將需要一段時間,我想請大家耐心,這是一個非常龐大的犯罪現場。」

案發後,VTA立刻在現場為員工安排心理輔導,主席說,VTA是個大家庭,大家互相認識,發生這個悲劇令人難過。

VTA主席Glenn Hendricks說:「我們都看到發生了可怕的事件,可怕的悲劇,重大的損失生命,對VTA家庭來說太可怕了,我們向VTA家人在調度場的員工,以及其他所有人員表達我們哀悼。」

聖荷西市長Sam Liccardo說,他目前首要工作是幫助受害者及家人療癒傷口。

Liccardo說:「對本市社區是黑暗的一天,但我們已看到大家團結起來,在此艱難時刻,就像縣議長說的,這些VTA員工是重點工作者,他們幫助大家渡過疫情難關,他們每天出勤,操作輕軌電車及巴士,讓大家繼續正常生活。」

有記者問,Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen,警方是否之前有接獲兇手可能犯案的警訊,可以避免悲劇發生,Rosen表示尚無答案,而兇手使用多種武器,並不是幽靈槍。

