VTA維修站槍擊血案 槍手吞槍自殺

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣VTA矽谷輕軌電車維修站，周三早上發生大規模槍擊事件，包括槍手在內9人死亡。

警方在早上6點34分左右接獲報案，槍案發生在聖荷西Younger Ave 101號矽谷輕軌電車VTA調度場，離Santa Clara縣警局僅一街之遙，根據報導槍擊案發生時，有幾位工會會員正在開會，槍擊案造成包括槍手之內9人死亡，並有多人受傷。

槍手是57歲的VTA員工Smaule Cassidy，跟槍擊案發生前聖荷西一棟房子爆炸有關。

警方表示，槍案一發生，911電話響不停，警方抵達現場時，槍擊仍在進行，一度傳出警方與槍手交火，擊斃槍手，最後證實是槍手自盡，目前做案動機尚不明。

Santa Clara縣警局發言人Russell Davis說：「案發在警局交班，當時夜班跟日班正要交班，我們接報，警官及在場的警員立刻趕往現場，應付威脅，他們立刻進入現場，盡快救出受害者。」

聯邦調查局（FBI）及菸酒軍火管理局（ATF）協助調查，並派出防爆小組K9以及防爆機器人，搜查廠房內的每一個房間，每一個角落是否有爆炸品，由於案發面積太大，需要時間調查。

FBI探員Graig Fair說：「這很複雜，我們會非常審慎，我們需要勘測，編目，這將需要一段時間，我想請大家耐心，這是一個非常龐大的犯罪現場。」

案發後，VTA立刻在現場為員工安排心理輔導，主席說，VTA是個大家庭，大家互相認識，發生這個悲劇令人難過。

VTA主席Glenn Hendricks說：「我們都看到發生了可怕的事件，可怕的悲劇，重大的損失生命，對VTA家庭來說太可怕了，我們向VTA家人在調度場的員工，以及其他所有人員表達我們哀悼。」

聖荷西市長Sam Liccardo說，他目前首要工作是幫助受害者及家人療癒傷口。

Liccardo說：「對本市社區是黑暗的一天，但我們已看到大家團結起來，在此艱難時刻，就像縣議長說的，這些VTA員工是重點工作者，他們幫助大家渡過疫情難關，他們每天出勤，操作輕軌電車及巴士，讓大家繼續正常生活。」

有記者問，Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen，警方是否之前有接獲兇手可能犯案的警訊，可以避免悲劇發生，Rosen表示尚無答案，而兇手使用多種武器，並不是幽靈槍。

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