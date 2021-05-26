舊金山市參事提案在日落區設市內首個中華文化區（視頻）



【KTSF 歐志洲導】

舊金山（三藩市）市參事兆明周二提案，在日落區設立舊金山第一個中華文化區。

日落區市參事馬兆明表示，去年在該區開始的「日落前進」社區規劃項目，許多社區人士表明，必須為那裡的華裔社區，提供協助應對挑戰。

日落區超過一半的居民是華裔，已經在商業通道、宗教、學校和社區組織有影響力，而那裡的許多華裔家庭是中等收入的移民家庭，包括許多在外國出生的居民和多代同堂的家庭。

但是隨著房屋價格的高漲，和許多華裔商戶面對經濟困境，對該區華裔社區的未來構成威脅。

馬兆明說：「文化區可以創造正式的市府和社區合作關係，提供資源協助弱勢社區，他們面臨逼遷或貴族化。」

舊金山目前已經有8個文化區要是獲得市議會通過，日落區中華文化區將是舊金山西部的第一個文化區，也是舊金山的第一個中華文化區。

安老自助處行政總監鍾月娟說：「變成我們的社區機構、學校、托兒所，如華美、安老自助處和很多學校，都有很多家庭、學生和長者需要一個社區，讓我們更加提倡中華文化。」

美亞輔鄰社（Asian Inc.）主席賀國生說：「尤其重要的是做出具體聲明，不僅要見諸標語或社交媒體，也通過立法承認日落區美籍華裔所貢獻的文化遺產，值得保存並值得用市府資源去保留。」

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