舊金山市參事提案在日落區設市內首個中華文化區（視頻）

舊金山(三藩市)市參事兆明周二提案,在日落區設立舊金山第一個中華文化區。

日落區市參事馬兆明表示,去年在該區開始的「日落前進」社區規劃項目,許多社區人士表明,必須為那裡的華裔社區,提供協助應對挑戰。

日落區超過一半的居民是華裔,已經在商業通道、宗教、學校和社區組織有影響力,而那裡的許多華裔家庭是中等收入的移民家庭,包括許多在外國出生的居民和多代同堂的家庭。

但是隨著房屋價格的高漲,和許多華裔商戶面對經濟困境,對該區華裔社區的未來構成威脅。

馬兆明說:「文化區可以創造正式的市府和社區合作關係,提供資源協助弱勢社區,他們面臨逼遷或貴族化。」

舊金山目前已經有8個文化區要是獲得市議會通過,日落區中華文化區將是舊金山西部的第一個文化區,也是舊金山的第一個中華文化區。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「變成我們的社區機構、學校、托兒所,如華美、安老自助處和很多學校,都有很多家庭、學生和長者需要一個社區,讓我們更加提倡中華文化。」

美亞輔鄰社(Asian Inc.)主席賀國生說:「尤其重要的是做出具體聲明,不僅要見諸標語或社交媒體,也通過立法承認日落區美籍華裔所貢獻的文化遺產,值得保存並值得用市府資源去保留。」

