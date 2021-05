誠實便利店東主向老顧客歸還中百萬獎金彩票

【KTSF 江良慧報導】

麻省一個經常買彩票的女人,好幸運買刮刮樂彩票時,買到頭獎100萬元獎金的彩票,但她同時也很不幸地誤以為自己沒有中獎,而把彩票丟棄,不過有賴一個誠實的便利店東主,這個女人的彩票最終失而復得。

Abhi Shah在麻省Southwick他父母的便利店補充貨架的同時,也哀悼自己短暫的財富。

Shah說:「我是個百萬富翁,只有一晚。」

他所講的是幾星期前Lea Fiega趁午飯時間到便利店購物,順便買了30元頭獎100萬的Diamond Millions彩票,她匆忙刮了覺得不中獎,之後順手交給Abhi的媽媽代為丟棄。

Abhi說:「我媽拿了彩票 放在櫃位後。」

他媽媽把彩票放在這個籃子,Abhi之後空閒時間發現彩票,而且發現原來中了100萬頭獎。

Abhi說:「我決定要先買一輛電動車,之後再看看怎樣花餘下的錢。」

但問題是買彩票的是老顧客,便利店東主一家都知道彩票是她的,而她是因為誤會自己沒有中獎才把彩票丟棄,於是一家人召開家庭會議,遠在家鄉印度的祖母也有參加。

Abhi說:「祖母說我們不能留著彩票,是不對的,把彩票歸還,若你有這運氣,你總會有的。」

於是Abhi找到Fiega,告訴她這則好消息,Abhi說:「她像瘋了一般嚇壞了,哭起來。」

其他顧客對Abhi一家人這樣做感到一點不奇怪。

顧客Donna Liamis說:「他們單純就是好人,你跟他們說話就會知道。」

如今這家人不停接到恭賀的電話,又要接受全國各地媒體採訪。

Abhi說:「若我留著那100萬,我不會像現在出名,所以我很高興我還給她。」

Abhi表示,100萬可以買到很多東西,但就會出賣自己的良知,便利店因為出售中獎彩票,會獲得一萬元獎金,中獎的Fiega也送給他們一點錢答謝他們。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。