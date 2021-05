西南航空空服員遭乘客打斷牙 工會促資方加強保安

【KTSF】

隨著愈來愈多乘客恢復搭飛機出行,機上的爭議事件隨之頻發,西南航空(Southwest)的一名空服員,在上周末被乘客攻擊,打斷兩顆牙齒,有工會呼籲航空公司提高保安措施。

代表空服員的工會TWU Local 556周一寫信給西南航空的執行長,要求隨著旅行人潮回溫,公司應該在飛機上增加更多保安。

信中公會會長透露,剛剛過去的周末,就有一名空服員被乘客打到沒了兩顆牙齒,西南航空的發言人證實,事件發生在剛剛過去的星期日,一架從沙加緬度飛往聖地牙哥的班機上,涉事乘客忽視機艙內的指示,並且在飛機著陸前出現言語和肢體的違規行為,在飛機抵達目的地之後,有要求執法人員進入該班機,將該名旅客拘留。

工會進一步指出,從今年4月8日到5月15日期間,光是西南航空本身就有477宗旅客行為不當的事件。

工會表示,乘客不遵守航空公司規定的事件出現史無前例的數字,並達到無法容忍的地步,而且乘客的行為也愈來愈激烈,要求公司採取更多保安措施,例如更好的通知乘客,違反規定可能導致其名字被列在西南航空的限飛名單,並可能面臨罰款、刑事起訴,甚至坐牢,並要求公司採取強硬態度,表明不歡迎不守規矩的乘客。

工會並建議要求聯邦政府增加航班上執法空警(Air Marshal)的數量。

聯邦飛航安全管理局(FAA)稱,注意到飛機乘客不良行為有所增長的趨勢,疫情期間已實施零容忍政策,自從1月1日開始,收到2,500宗乘客不守規矩的通報,其中有1,900宗涉及違反聯邦強制戴口罩規定,而光是當前的5月份,FAA開罰的金額就高達258,250元。

