西南航空空服員遭乘客打斷牙 工會促資方加強保安

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隨著愈來愈多乘客恢復搭飛機出行，機上的爭議事件隨之頻發，西南航空（Southwest）的一名空服員，在上周末被乘客攻擊，打斷兩顆牙齒，有工會呼籲航空公司提高保安措施。

代表空服員的工會TWU Local 556周一寫信給西南航空的執行長，要求隨著旅行人潮回溫，公司應該在飛機上增加更多保安。

信中公會會長透露，剛剛過去的周末，就有一名空服員被乘客打到沒了兩顆牙齒，西南航空的發言人證實，事件發生在剛剛過去的星期日，一架從沙加緬度飛往聖地牙哥的班機上，涉事乘客忽視機艙內的指示，並且在飛機著陸前出現言語和肢體的違規行為，在飛機抵達目的地之後，有要求執法人員進入該班機，將該名旅客拘留。

工會進一步指出，從今年4月8日到5月15日期間，光是西南航空本身就有477宗旅客行為不當的事件。

工會表示，乘客不遵守航空公司規定的事件出現史無前例的數字，並達到無法容忍的地步，而且乘客的行為也愈來愈激烈，要求公司採取更多保安措施，例如更好的通知乘客，違反規定可能導致其名字被列在西南航空的限飛名單，並可能面臨罰款、刑事起訴，甚至坐牢，並要求公司採取強硬態度，表明不歡迎不守規矩的乘客。

工會並建議要求聯邦政府增加航班上執法空警(Air Marshal）的數量。

聯邦飛航安全管理局（FAA）稱，注意到飛機乘客不良行為有所增長的趨勢，疫情期間已實施零容忍政策，自從1月1日開始，收到2,500宗乘客不守規矩的通報，其中有1,900宗涉及違反聯邦強制戴口罩規定，而光是當前的5月份，FAA開罰的金額就高達258,250元。

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