舊金山市長推一系列投資計劃支持經濟復甦（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)市長布里德周二宣布一系列投資計劃,支持舊金山市中心和該市的經濟復甦。

布里德周二在聯合廣場召開記者會,布里德說,充滿活力、繁榮和健康的市中心,對舊金山復甦至關重要,市中心是城市的核心,隨著經濟重啟,需要立即投資,以確保市中心環境宜人、乾淨且吸引人,讓大家想會到這裡消磨時光。

布里德說:「我們城市又將蓬勃起來,當開始復甦,我們想到市中心聯合廣場,這裡有本市40%的職位。」

有鑑於舊金山日益惡化的治安及環境,布里德的計劃分三部分,首先是投資750萬美元”大使計劃”,該計劃僱用退休的警官,在公交樞紐和旅遊景點周圍提供協助。

布里德說:「有人向我表達對人身安全的擔憂,這是過去沒有的,我們必須做更多,讓大家覺得安全,我們將號召退休的警員擔任大使,特別專注聯合廣場這一帶。」

布里德的第二項計劃,要在市中心舉辦戶外活動,她提議動用100萬美元,7月啟動「SFWednesdays」。

第三項計劃則是注入100萬美元,用於振興Hallidie Plaza,也就是從Powell街捷運站通往聯合廣場的門戶,這裡也是流浪漢最多的地方,將改善清潔、安裝植物等,以及為從捷運和Cable Car下車,遊客和通勤者提供更多餐飲選擇。

布里德提議在她提出的市政預算中提供950萬元的資金來支持這些計劃。

