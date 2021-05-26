舊金山市長推一系列投資計劃支持經濟復甦（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）市長布里德周二宣布一系列投資計劃，支持舊金山市中心和該市的經濟復甦。

布里德周二在聯合廣場召開記者會，布里德說，充滿活力、繁榮和健康的市中心，對舊金山復甦至關重要，市中心是城市的核心，隨著經濟重啟，需要立即投資，以確保市中心環境宜人、乾淨且吸引人，讓大家想會到這裡消磨時光。

布里德說：「我們城市又將蓬勃起來，當開始復甦，我們想到市中心聯合廣場，這裡有本市40%的職位。」

有鑑於舊金山日益惡化的治安及環境，布里德的計劃分三部分，首先是投資750萬美元”大使計劃”，該計劃僱用退休的警官，在公交樞紐和旅遊景點周圍提供協助。

布里德說：「有人向我表達對人身安全的擔憂，這是過去沒有的，我們必須做更多，讓大家覺得安全，我們將號召退休的警員擔任大使，特別專注聯合廣場這一帶。」

布里德的第二項計劃，要在市中心舉辦戶外活動，她提議動用100萬美元，7月啟動「SFWednesdays」。

第三項計劃則是注入100萬美元，用於振興Hallidie Plaza，也就是從Powell街捷運站通往聯合廣場的門戶，這裡也是流浪漢最多的地方，將改善清潔、安裝植物等，以及為從捷運和Cable Car下車，遊客和通勤者提供更多餐飲選擇。

布里德提議在她提出的市政預算中提供950萬元的資金來支持這些計劃。

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